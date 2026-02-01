J Balvin habló en los Premios Grammy sobre su reconciliación con Residente y Bad Bunny
El colombiano y los puertorriqueños dejaron atrás el enfrentamiento que mantuvieron por años y lograron una unión.
El mundo del reggaetón fue escenario de uno de sus conflictos más resonantes cuando J Balvin quedó en el centro de una fuerte polémica que lo enfrentó con Residente y, de manera indirecta, también con Bad Bunny. Todo se desató en 2021, cuando el artista colombiano cuestionó públicamente a los Latin Grammy y pidió que los músicos urbanos no participaran de la premiación, argumentando que el género no recibía el reconocimiento que merecía.
La reacción no tardó en llegar. Residente fue uno de los más duros al responder, acusando a Balvin de banalizar la discusión y de priorizar intereses personales por sobre el valor artístico del movimiento urbano. El cruce marcó una grieta profunda y dejó al descubierto tensiones internas dentro del género.
En paralelo, Bad Bunny quedó envuelto en la disputa tras lanzar canciones con frases que muchos interpretaron como indirectas hacia Balvin, lo que alimentó versiones de distanciamiento entre dos de los referentes más exitosos del reggaetón. Aunque nunca hubo un enfrentamiento directo, el silencio y las letras hablaron por sí solas.
Con el paso del tiempo, el conflicto comenzó a descomprimirse. En los últimos años, gestos públicos, encuentros y mensajes conciliadores dieron señales de una tregua entre los protagonistas, mostrando que incluso las disputas más intensas de la escena urbana pueden encontrar un punto de cierre.
Fin de un eterno enfrentamiento
Después de varios años enfrentados y hasta dedicándose tiraderas, los artistas dejaron las peleas atrás y sacaron el pañuelo blanco.
En los últimos meses, J Balvin logró hacer las pases con Residente y Bad Bunny, algo que sorprendió a todos los fanáticos, ya que los cruces que tuvieron habían sido muy fuertes.
Durante la previa de los Premios Grammy de este domingo, el cantante colombiano habló de este momento. "Yo creo que el tiempo siempre da la mejor respuesta", comenzó diciendo.
Y, agregó: "Creo que es un ejemplo, es algo que fue muy natural, especialmente con Benito que tenemos una relación de más tiempo, porque recientemente no nos tenemos tanto tiempo atrás, pero creo que es muy bonito tener ambos unas comunicaciones de hombres, de hombres maduros, de ver nuestros puntos de vista, situaciones y no fue algo que repúblico en esos momentos, ya lo habíamos solucionado tiempo atrás, sino que primero tiene que hacer el corazón".
