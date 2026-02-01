J Balvin habló en los Premios Grammy sobre su reconciliación con Residente y Bad Bunny

En los últimos meses, J Balvin logró hacer las pases con Residente y Bad Bunny, algo que sorprendió a todos los fanáticos, ya que los cruces que tuvieron habían sido muy fuertes.

Durante la previa de los Premios Grammy de este domingo, el cantante colombiano habló de este momento. "Yo creo que el tiempo siempre da la mejor respuesta", comenzó diciendo.

Y, agregó: "Creo que es un ejemplo, es algo que fue muy natural, especialmente con Benito que tenemos una relación de más tiempo, porque recientemente no nos tenemos tanto tiempo atrás, pero creo que es muy bonito tener ambos unas comunicaciones de hombres, de hombres maduros, de ver nuestros puntos de vista, situaciones y no fue algo que repúblico en esos momentos, ya lo habíamos solucionado tiempo atrás, sino que primero tiene que hacer el corazón".