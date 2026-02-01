Premios Grammy 2026: Ca7riel y Paco Amoroso ganaron y coronaron el año más importante de sus carreras

El dúo, que logró una enorme repercusión mundial tras su recordado Tiny Desk y que recorrió distintos países con su trabajo Papota, fue parte de la 68.ª ceremonia de los Premiso Grammy, celebrada este domingo 1 de febrero en Los Ángeles. Allí subieron al escenario para agradecer el galardón por el EP publicado en 2025, que se impuso en una terna de alto nivel.