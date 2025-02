Premios Oscar: una historia llena de altibajos y modificaciones

A esta primera fiesta cinematográfica asistieron un total de 270 invitados, quienes pagaron un costo de 5 dólares por entrada. En el banquete, que fue bastante extenso, hubo discursos pero no mucho más. En ese entonces todavía era impensado imaginar una presentación en vivo e incluso el suspenso. Por eso, el entonces presidente de la Academia, Douglas Fairbanks entregó todas las estatuillas de manera rápida. De hecho, era tan inexistente imaginar un suspenso que los destinatarios de los premios fueron anunciados públicamente tres meses antes de la ceremonia.

Sin embargo, después que esa primera premiación que no tuvo transmisión oficial ni por televisión ni por radio generó tanto entusiasmo no solamente en la industria, sino también en los espectadores, el suspenso comenzó a aparecer en escena. Durante la década siguiente, los resultados se entregaban por adelantado a los periódicos, pero con un acuerdo tácito previo: no se podían hacer publicaciones hasta las 23hs de la noche de la premiación. Pero, así como cambian las épocas, también se modifican este tipo de cronogramas.

Lo cierto es que, la Academia se vio afectada nuevamente en 1940 y debieron volver a cambiar sus ideales. Esto es porque ese año la celebración de los Oscar se realizó el 29 de febrero, pero para su consternación el suspenso ya no estaba en escena. Los Ángeles Times rompió el acuerdo y anunciaron a los ganadores en su edición de la tarde, la cual estuvo disponible a los invitados que llegaban al evento. Fue entonces que, en 1941, optaron por la medida que rige en la actualidad: sobres sellados y los medios se enteran en el momento que se entera el público de quién es el ganador de cada categoría.

image.png Los Oscar anteriormente se realizaban con un banquete.

La primera transmisión de los Premios Oscar

El cine, si hay algo que tiene de especial, es que no solamente une fanáticos, sino también comunidades, países y hasta generaciones. Es por eso que desde sus primeros años, los Oscars causaron un inmenso interés y hasta un febril entusiasmo que se mantiene en la actualidad. La realidad es que la unión de las estrellas que abren la posibilidad de ver diferentes historias en la pantalla grande, todos en el mismo lugar, es lo que hace la diferencia de esta gala. Tal es así que, tal y como se mencionó anteriormente, solamente la premiación de 1929 fue la que escapó de los medios de comunicación.

Es que, en 1930 una estación de radio de Los Ángeles transmitió el evento en directo durante una hora abriendo así las puertas a una transmisión que se mantuvo durante 96 años pasando, a medida que avanzó la época, de la radio a la televisión. Es más, gracias a esto, quedaron registros de que, durante 15 años, las entregas de los Premios de la Academia se realizaron en medio de un banquete y, después del primer encuentro en el Roosevelt de Hollywood, los hoteles Ambassador y Biltmore fueron los anfitriones. Pero, así como lo demuestra la historia, los banquetes se dejaron de hacer después de 1942.

Lo cierto es que a medida que avanzaban las tecnologías, también lo hacía la industria y no sólo técnicamente, sino también actoralmente. El aumento de los asistentes y, a su vez, la guerra, terminó derivando en que los banquetes eran poco prácticos. Por eso, fue entonces que se tomó como decisión definitiva utilizar los teatros como anfitriones. La ceremonia de los 16º Premios se celebró en el Teatro Chino de Grauman. Fue la primera vez que tuvo una cobertura de cadena radial y se transmitió al extranjero a los soldados estadounidenses.

image.png El primer teatro que recibió a los Oscars.

Los teatros de los Premios Oscar y la llegada a televisión

En tanto, la historia se mantuvo intacta durante mucho tiempo: los premios permanecieron en el Grauman durante tres años, pero luego se mudaron al Auditorio Cívico Shrine. Dos años después, en marzo de 1949, la vigésima segunda entrega tuvo lugar en el propio teatro de la Academia en la Avenida Melrose, utilizado solamente por esa ocasión. Es que, los 11 años siguientes, los Premios se entregaron en el Teatro RKO Pantages en Hollywood. Fue en este lugar que se dio la primera transmisión televisiva de esta gala que creció a pasos agigantados.

Más precisamente el 19 de marzo de 1953 la entrega de los Oscar fue televisada por la NBC en directo desde Hollywood mientras que, por radio, todavía se podían escuchar. En ese entonces Bob Hope estaba como maestro de ceremonias mientras que Fredric March realizó las entregas desde el Teatro Internacional NBC de Nueva York. A partir de entonces, la Academia tuvo varias mudanzas al punto de que los fanáticos ya no sabían con seguridad dónde se realizarían los premios hasta el momento en el que comenzaba la ceremonia.

Pero, lo cierto es que el mayor prestigio llegó en 1966 cuando los Premios fueron televisados a color por primera vez con NBC TV como cadena oficial para su transmisión la cual, claro, se mantuvo hasta 1975. En 1976 ABC ha comenzado a televisar el espectáculo con un contrato que se extiende hasta 2028. Esta cadena, desde el año 2002, se mantiene estable en el Dobly Theatre de Los Ángeles, teatro que actualmente es el oficial para la entrega de estas estatuillas.

image.png Actualmente el Teatro más importante de Los Ángeles.

Las estatuillas de los Premios Oscar

En el primer año se entregaron 15 estatuillas incluyendo varios premios a dirección y guiones. El segundo año la cantidad de premios se redujo a siete – dos por actuaciones y uno para cada categoría restante: Mejor Película, Dirección, Guión, Cinematografía y Dirección de Arte. Desde entonces, el número de las categorías de premios ha aumentado en forma lenta pero constante. Fue entonces que se sumaron dos premios especiales.

Uno fue en 1927 y el otro en 1928 cuando la Academia premió a Warner Bros por producir la película "The jazz singer" y el otro fue para el legendario Charles Chaplin por la producción, dirección, escritura y protagonismo de "The Circus". Tras esto, recién en 1934 volvieron a aumentar las categorías con la suma de mejor edición, banda sonora y mejor canción. A su vez, en 1936 oficialmente se tuvieron en cuenta a los actores de reparto y "mejor actriz y actor de reparto" se sumaron como categorías. Los honores, en ese entonces, fueron para Walter Brennan por “Come and Get It” y Gale Sondergaard por “Anthony Adverse". Ambos actores, claro está, pasaron a la historia por llevarse este galardón por primera vez.

A su vez, en 1937 se realizó la primera entrega del Premio Memorial en honor a Darryl F. Zanuck, el primero en ser coronado con esta entrega. Por su parte, en 1939 los Efectos Especiales también se sumaron como categoría con dos ganadores: Fred Sersen y E.H. Hansen de la 20th Century-Fox por “The Rains Came”. Tras esto, siguieron aumentando las categorías de la Academia: en 1941 apareció la terna de Película Documental, en 1947 se entregó por primera vez el premio a la mejor película extranjera, ganado por la italiana "Shoe Shine". Aunque fue recién en 1956 que esta categoría se convirtió en anual.

image.png Los protagonistas de Shoe Shine.

En 1948, la Academia concedió un lugar en la papeleta para Diseño de Vestuario. En 1956, se estableció el Premio Humanitario Jean Hersholt que se entregó a Y. Frank Freeman. El premio regular por Maquillaje y el Premio Gordon E. Sawyer a las contribuciones tecnológicas se establecieron en 1981. La categoría más reciente, Mejor Película Animada, se agregó en el año 2001.

Y así, a pesar de sus cambios, sus altibajos e incluso mucha incertidumbre a la hora de comenzar, los Premios Oscar se mantienen vigentes con expectativa, devoción y humanismo por una fuerza que une a un mundo: el séptimo arte. Por lo que este próximo 2 de marzo, sin dudas, la fiesta del cine tiene nuevamente la posibilidad de convertirse en un emblema.