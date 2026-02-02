Preocupación en el entorno de L-Gante tras un grave episodio en un boliche

Lgante incendio

El hecho inevitablemente recordó otro episodio que había golpeado de lleno al músico en agosto de 2025, cuando un incendio destruyó gran parte de su casa en Canning. En aquella ocasión, L-Gante no se encontraba en el domicilio y las llamas afectaron dos plantas de la vivienda. El caso generó sospechas, ya que el frente de la casa quedó intacto y el fuego se habría extinguido sin la intervención directa de los bomberos, motivo por el cual se investigó si se trató de un accidente o de un ataque intencional.