Rating de MasterChef Celebrity con Wanda Nara vs. "Hija del Fuego" con China Suárez: picante minuto a minuto
En lo que puede considerarse un nuevo round de la histórica pelea mediática, Telefe y El Trece se ponen nuevamente a prueba.
Con una nueva eliminación en puerta y la tensión en aumento, MasterChef Celebrity se prepara para una noche determinante este lunes, por lo que Telefe resolvió realizar otra modificación en el horario de emisión del ciclo y competir en el rating directamente con "Hija del Fuego", la ficción que protagoniza China Suárez y que se estrena en El Trece.
La decisión del canal de las pelotas no es casual y vuelve a poner en escena el enfrentamiento televisivo entre Wanda y la China, una rivalidad que ya tuvo varios capítulos mediáticos y que ahora se traslada al prime time, con dos apuestas fuertes peleando por el rating.
Con el cambio de horario, una placa cargada de nombres fuertes y la competencia directa con el estreno de la serie, MasterChef Celebrity afronta una de sus noches más decisivas. La batalla por la audiencia está declarada y promete un lunes de alto voltaje en la televisión argentina.
NOTA EN DESARROLLO
