Gran Hermano Generación Dorada: cómo será el stream que conducirá Santiago del Moro

El ciclo se llamará La Cumbre y estará conducido por el propio Del Moro. La idea es acompañar al participante eliminado en su primer contacto con el afuera, sin filtros ni intermediarios, y con una charla directa, todavía atravesada por la intensidad del encierro. “Me pareció piola que, ni bien sale el eliminado de la casa, me voy al programa de stream con él, en carne viva, sin haber tenido contacto con nada ni nadie”, explicó el conductor frente a la prensa.