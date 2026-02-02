Gran Hermano Generación Dorada: cómo será el stream que conducirá Santiago del Moro
El conductor adelantó que encabezará La Cumbre, un programa digital que se emitirá inmediatamente después de las galas y tendrá al eliminado como invitado.
En la presentación de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro no solo habló sobre la preocupación por el bajo rating de la televisión y el desafío de volver a convocar al público, sino que también anunció una de las grandes novedades de esta edición: la incorporación de un programa de streaming que se emitirá apenas termine cada gala de eliminación.
El ciclo se llamará La Cumbre y estará conducido por el propio Del Moro. La idea es acompañar al participante eliminado en su primer contacto con el afuera, sin filtros ni intermediarios, y con una charla directa, todavía atravesada por la intensidad del encierro. “Me pareció piola que, ni bien sale el eliminado de la casa, me voy al programa de stream con él, en carne viva, sin haber tenido contacto con nada ni nadie”, explicó el conductor frente a la prensa.
Según detalló, el objetivo del stream es profundizar en las sensaciones reales del jugador que deja la casa, antes de que pueda procesar lo vivido o recibir información del exterior. De este modo, La Cumbre busca ofrecer un contenido más crudo y espontáneo, pensado para las audiencias digitales que consumen el reality más allá de la pantalla tradicional.
Con esta apuesta, Gran Hermano Generación Dorada, que debutará el 23 de febrero por Telefe, refuerza su estrategia multiplataforma y suma una propuesta que combina televisión y streaming. La iniciativa se enmarca en el intento del formato por adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y ampliar su alcance, en un contexto donde, como remarcó Del Moro, atraer nuevamente al público se volvió uno de los grandes desafíos de la industria televisiva.
Además, Gran Hermano Generación Dorada se presenta como una edición clave para renovar el vínculo del reality con la audiencia, combinando participantes con perfiles fuertes, dinámicas renovadas y una mayor integración entre la televisión y el mundo digital.
