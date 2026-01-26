El papá de L-Gante destrozó a Mauro Icardi tras su posteo

papa lgante mauro icardi

Hacia el final de la conversación con Etchegoyen, Miguel Ángel Prosi sintetizó su opinión sobre el futbolista con términos sumamente crudos, apelando a la historia compartida con Maxi López para justificar su postura. “A Icardi te lo defino en tres palabras. Es un traidor, cagón y guampudo. A Maxi lo traicionó y pasa a las bandas de los guampudos y está dolido con Elián por eso”, manifestó.

Finalmente, el padre del músico aclaró que no ha querido involucrar a su hijo en esta disputa mediática para no interrumpir su presente laboral. “Ni lo llamé a Elián por esto, no lo voy a molestar por esto. Lo de él es artístico y hay que aprovechar este momento que no lo están currando los abogados y apareció este estúpido. No había necesidad de nombrarlo a Elián con esto. Es un inconsciente”, concluyó Prosi, no sin antes lanzar una última y polémica teoría: “Fue abusado varias veces en la vida Icardi y por eso está resentido. Pensá bien qué clase de abuso habrá recibido”.