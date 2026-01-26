El papá de L-Gante destrozó a Mauro Icardi tras su posteo
Miguel Ángel Prosi habló del ex de Wanda Nara luego de que llamara a su hijo "drogadicto" y "presidiario". Los detalles de su descargo.
El conflicto entre Mauro Icardi y el entorno de L-Gante ha sumado un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el futbolista calificara públicamente al referente de la Cumbia 420 como "drogadicto y presidiario", fue el padre del músico, Miguel Ángel Prosi, quien decidió romper el silencio para defender a su hijo. En una entrevista exclusiva brindada al periodista Juan Etchegoyen, Prosi no ahorró calificativos para arremeter contra el delantero del Galatasaray.
La molestia del padre de Elián Valenzuela fue evidente desde el inicio de la charla, centrando su enojo en los ataques personales dirigidos hacia su familia. “Estoy enojado porque cuando te tocan a un hijo... pero sé de quién viene que es Icardi y es evidente que este chico sufrió demasiados abusos y por eso está tan dolido con la vida y piensa que todos son de la misma calaña que él y está equivocadisimo y él todo confronta”, disparó Prosi en sus primeras declaraciones.
Para el padre de L-Gante, la actitud del deportista responde a un resentimiento profundo con su propia historia. Durante la entrevista, cuestionó el círculo social y la reputación del jugador, comparándolo con la realidad de su hijo. “No puede estar tan dolido con la vida y está a la expectativa de todo cuando Elián ni se acuerda de él. No tiene amigos ni nada, nadie te habla bien de Icardi y él tuvo suerte que se crió con una pelota sino sería uno del montón”, sentenció, añadiendo que, a pesar de ser una persona mayor, las acusaciones del futbolista resultaron hirientes.
Prosi también se refirió al pasado mediático de Icardi y a su conflicto judicial con Wanda Nara, advirtiéndole que su situación legal podría complicarse. “Él también puede ser presidiario eh si sigue con todos estos quilombos... este muchacho capaz no se droga pero molesta porque mete a todos en el quilombo. Es un bocón, traidor porque lo cagó al único amigo que se le conoció que es Maxi López. Le brindó su casa y es cagón porque esto que estoy diciendo lo va a llevar a la Justicia como está haciendo con Wanda Nara”, aseguró con firmeza.
Hacia el final de la conversación con Etchegoyen, Miguel Ángel Prosi sintetizó su opinión sobre el futbolista con términos sumamente crudos, apelando a la historia compartida con Maxi López para justificar su postura. “A Icardi te lo defino en tres palabras. Es un traidor, cagón y guampudo. A Maxi lo traicionó y pasa a las bandas de los guampudos y está dolido con Elián por eso”, manifestó.
Finalmente, el padre del músico aclaró que no ha querido involucrar a su hijo en esta disputa mediática para no interrumpir su presente laboral. “Ni lo llamé a Elián por esto, no lo voy a molestar por esto. Lo de él es artístico y hay que aprovechar este momento que no lo están currando los abogados y apareció este estúpido. No había necesidad de nombrarlo a Elián con esto. Es un inconsciente”, concluyó Prosi, no sin antes lanzar una última y polémica teoría: “Fue abusado varias veces en la vida Icardi y por eso está resentido. Pensá bien qué clase de abuso habrá recibido”.
