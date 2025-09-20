Preocupación de la madre de Benjamín Vicuña: viajó de urgencia a la Argentina para estar con el actor
Isabel Luco Morandé, madre del galán chileno, decidió viajar a la Argentina para acompañarlo en medio del escándalo con la China Suárez.
En medio de la fuerte exposición mediática por el conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez en torno a la crianza y, sobre todo, a la escolarización de sus hijos Magnolia y Amancio, la madre del galán chileno, Isabel Luco Morandé, tomó una decisión inesperada: viajó desde Chile hasta Buenos Aires para estar a su lado.
La noticia fue revelada en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) por Débora D’Amato, quien explicó la razón de esta visita. “La mamá de Benjamín llegó ayer (18 de septiembre) para acompañarlo, para estar con él”, comentó la periodista en vivo.
Según detalló, la preocupación de Luco Morandé no solo se debe a lo que trasciende en los medios. “Obviamente, la mamá de Benjamín no solamente viene leyendo y viendo la cuestión mediática, sino que además habla con su hijo. Una cosa es lo que te dicen por teléfono y otra cosa es verlo cara a cara”, señaló.
El viaje de la madre de Vicuña se dio después de percibirlo muy angustiado en su reciente estadía en Chile. “En unos días que Vicuña estuvo en Chile, la mamá quedó alarmada y preocupada. No es victimización, pero ella decidió venir. Se ocupa y se preocupa, y viene acompañarlo”, añadió D’Amato.
Finalmente, la panelista destacó la importancia de ese gesto maternal, aun tratándose de un hombre adulto con una vida consolidada. “No hay tiempo, ni edad para que tu mamá te venga a abrazar, por más que seas un señor grande”, concluyó con firmeza.
Aseguran que Benjamín Vicuña se enfureció por un posteo de la China Suárez: "Estudia acciones legales"
La China Suárez volvió a generar controversia con un reciente posteo en redes sociales dedicado a sus hijos, lo que habría provocado un fuerte disgusto en Benjamín Vicuña. Según trascendió, el actor estaría analizando la posibilidad de iniciar acciones legales.
"Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices", escribió la actriz junto a un collage de fotos de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes posaron con sus uniformes escolares: chomba blanca, falda azul para las nenas y short del mismo tono para el más pequeño.
En DDM, Guido Záffora aseguró que Vicuña no tomó nada bien la publicación. "Este colegio donde están yendo los hijos de Vicuña y Cabré es el mismo colegio donde iban las hijas de Wanda, Isabella y Francesca", señaló el panelista.
Finalmente, el periodista remarcó: "Está furioso, no hay comunicación con La China, vuelven mañana, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen".
