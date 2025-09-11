Preocupación en los fans: el nuevo video de Britney Spears bailando en un baño público

Los recientes posteos de Britney Spears han generado un sentimiento de alarma en su círculo más íntimo, que se muestra "aterrorizado por su futuro". Allegados a la cantante han expresado su preocupación a la prensa, afirmando que Britney "no está nada bien". La situación se ve agravada por las imágenes que ella misma comparte de su mansión, que se encuentra en un completo desorden y, según se informa, cubierta de excrementos de perro.