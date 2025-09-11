Preocupación en los fans: el nuevo video de Britney Spears bailando en un baño público
La cantante volvió a publicar videos que llamaron la atención de sus seguidores y uno de los últimos sorprendió a todos. Los detalles.
Los recientes posteos de Britney Spears han generado un sentimiento de alarma en su círculo más íntimo, que se muestra "aterrorizado por su futuro". Allegados a la cantante han expresado su preocupación a la prensa, afirmando que Britney "no está nada bien". La situación se ve agravada por las imágenes que ella misma comparte de su mansión, que se encuentra en un completo desorden y, según se informa, cubierta de excrementos de perro.
El medio Page Six cita a una fuente del Daily Mail que asegura que la cantante está atravesando "un episodio ahora mismo". A pesar de que la situación está siendo monitoreada, su entorno no ha intervenido. "Sus allegados han visto esto una y otra vez", afirmó la fuente. La preocupación principal es que Britney no está llevando una rutina de vida limpia ni ordenada.
Los posteos preocupantes de Britney Spears y una cita fallida
El mes pasado, la artista de 43 años publicó un video bailando de forma extraña en su mansión de Thousand Oaks, California. En las imágenes se podía ver el desorden en su propiedad, y en el piso había lo que parecía ser excremento de perro. La cantante escribió en el posteo: "Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera un mañana", aunque la imagen mostraba lo contrario.
Este fin de semana, Britney volvió a llamar la atención con un video en el que mostró su cola en el baño de un restaurante. Enfundada en un vestido lencero, la cantante se filmó bailando sensualmente y levantándose el vestido. "Cena de sushi, ¡pero tengo mi propia fiesta de chicas en el baño! Delicioso. El tipo estuvo absolutamente horrible", escribió en el confuso mensaje.
A pesar de que Spears ha inhabilitado los comentarios en sus publicaciones, sus fanáticos han expresado su preocupación en otras redes sociales, como X. "Dios, ¿qué le pasó a la pobre Britney? ¿Es este el precio de la fama?", escribió un seguidor.
