Miranda! sorprendió a Nico Occhiato con una broma que se volvió viral: "No estaría tan mal salir con tu mamá"

Fue entonces cuando el conductor, sorprendido, comenzó a gritar y exigir que le habiliten el micrófono para manifestar su disgusto.

Finalmente, Miranda! cerró con la parte más atrevida: "Tu mamá, no necesito más, la adoraría aunque complique lo laboral, es que ella es perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue? ¿Que de papel cambié? Eras mi jefe y ahora eres mi bebé, es que esto es perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé... Michi".

Tras la interpretación, Garabal celebró de pie con los brazos en alto, mientras Occhiato dejó en claro su fastidio por la situación.

