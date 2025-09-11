Miranda! sorprendió a Nico Occhiato con una broma que se volvió viral: "No estaría tan mal salir con tu mamá"
Los cantantes modificaron en vivo la letra de su ya conocido éxito "Perfecta" a pedido de Martín Garabal y dejaron perplejo al conductor de Luzu TV.
Miranda! sorprendió a Nico Occhiato con una broma ideada por su compañero Martín Garabal, y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales. La escena generó carcajadas entre los seguidores de Nadie dice nada (Luzu TV), ya que el humorista suele recurrir a chistes vinculados con la madre del conductor.
En medio de la visita del dúo al canal de streaming, Ale Sergi y Juliana Gattas dejaron descolocado a Occhiato al modificar la letra de "Perfecta" para dedicarle una ocurrencia pedida por Garabal. El detalle es que la cantante es prima del comediante, por lo que el pedido resultó más sencillo y terminó dando lugar al viral.
Así, la canción comenzó con estas líneas: "Tan pronto yo la ví, no pude reprimir, el amor a primera vista no funciona en mí, después de verla comprendí, que no estaría tan mal, salir con tu mamá, no me importó si arruinaríamos nuestra amistad, no me importó lo laboral".
En ese instante, desde el control del programa proyectaron imágenes de la madre de Occhiato, reforzando la complicidad del momento.
Luego siguió: "Éramos tan buenos amigos hasta hoy, que yo salí con tu mamá que es un milfón, me aproveché de que no me pagabas tanto, te fui descansando, y la agarré. A pesar de saber que estaba todo mal, la seguí viendo no lo podía parar, cuando caímos en lo que estaba pasando, la seguí besando y fue".
Fue entonces cuando el conductor, sorprendido, comenzó a gritar y exigir que le habiliten el micrófono para manifestar su disgusto.
Finalmente, Miranda! cerró con la parte más atrevida: "Tu mamá, no necesito más, la adoraría aunque complique lo laboral, es que ella es perfecta para, perfecta para, perfecta para mí, mi amor. ¿Cómo fue? ¿Que de papel cambié? Eras mi jefe y ahora eres mi bebé, es que esto es perfectamente, exactamente, lo que yo siempre soñé... Michi".
Tras la interpretación, Garabal celebró de pie con los brazos en alto, mientras Occhiato dejó en claro su fastidio por la situación.
