Prime Video: la serie con una historia llena de vida y con un corazón tierno
En Prime Video, esta serie protagonizada por Octavia Spencer emociona con una historia cálida, entrañable y llena de momentos que conquistan desde el primer capítulo.
Si buscás una producción que mezcle comedia, acción y aventura, hay una nueva opción que puede convertirse en una de las grandes recomendaciones para ver en Prime Video. La plataforma sumó recientemente una serie con una trama dinámica, personajes carismáticos y una historia pensada para mantener al espectador atrapado.
Se trata de “Juntas o Muertas” (Ride or Die), una ficción estadounidense que combina acción, humor y momentos de aventura bajo la creación de Tessa Coates. La serie cuenta con un elenco destacado encabezado por Octavia Spencer, reconocida por sus trabajos en Historias Cruzadas y Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma; Hannah Waddingham, famosa por su participación en Game of Thrones; y Bill Nighy, actor recordado por su papel en Piratas del Caribe.
La producción llegó de manera exclusiva a Prime Video el 15 de julio de 2026 y está compuesta por ocho capítulos, con una duración aproximada de entre 45 y 55 minutos cada uno. Con una combinación de aventura, humor y una historia cargada de giros, la serie propone una experiencia ideal para quienes buscan una nueva ficción para maratonear.
De qué trata Juntas o Muertas
La historia de “Juntas o Muertas” (Ride or Die) sigue a Debbie Claybourne y Judith Burton, dos amigas inseparables que creen saber todo una de la otra, hasta que una revelación cambia por completo sus vidas. Debbie descubre que Judith no trabaja como contadora forense, como siempre había pensado, sino que en realidad es una sicaria internacional.
Según la sinopsis oficial de Prime Video, ambas deben escapar cuando una figura misteriosa comienza a perseguirlas y el esposo de Debbie queda relacionado con una trama de corrupción. A partir de ese momento, las protagonistas emprenden un recorrido por Europa contra reloj, intentando descubrir la verdad mientras luchan por mantenerse con vida.
La serie combina acción, comedia y aventura a través de una persecución constante en la que las amigas deben enfrentarse a peligros inesperados. Después de que un operativo sale mal y reaparece una amenaza del pasado, sus vidas dan un giro inesperado y quedan obligadas a escapar de las autoridades, asesinos profesionales y distintos grupos criminales.
La producción de Prime Video recibió comentarios positivos de parte de la crítica especializada, especialmente por la química entre sus protagonistas. The Hollywood Reporter destacó la conexión entre Hannah Waddingham y Octavia Spencer, y definió la ficción como una aventura dinámica con un costado emocional y entrañable.
Por su parte, Screen Rant señaló que las expectativas sobre la serie eran muy altas, pero que las actrices principales lograron superarlas con sus interpretaciones. En tanto, The Wall Street Journal resaltó que Waddingham y Spencer aportan carisma y humor, logrando que la audiencia quede atrapada desde los primeros episodios.
Reparto de Juntas o Muertas
- Octavia Spencer es Debbie Claybourne.
- Hannah Waddingham como Judith Burton.
- Bill Nighy interpreta al director.
- Ed Skrein como Billy Donovan.
- Sylvia Hoeks es Ana.
- Calam Lynch como Sam.
Trailer de Juntas o Muertas
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