 Prime Video: la serie con una historia llena de vida y con un corazón tierno

La serie combina acción, comedia y aventura a través de una persecución constante en la que las amigas deben enfrentarse a peligros inesperados. Después de que un operativo sale mal y reaparece una amenaza del pasado, sus vidas dan un giro inesperado y quedan obligadas a escapar de las autoridades, asesinos profesionales y distintos grupos criminales.

La producción de Prime Video recibió comentarios positivos de parte de la crítica especializada, especialmente por la química entre sus protagonistas. The Hollywood Reporter destacó la conexión entre Hannah Waddingham y Octavia Spencer, y definió la ficción como una aventura dinámica con un costado emocional y entrañable.

Por su parte, Screen Rant señaló que las expectativas sobre la serie eran muy altas, pero que las actrices principales lograron superarlas con sus interpretaciones. En tanto, The Wall Street Journal resaltó que Waddingham y Spencer aportan carisma y humor, logrando que la audiencia quede atrapada desde los primeros episodios.

Reparto de Juntas o Muertas

Octavia Spencer es Debbie Claybourne.

Hannah Waddingham como Judith Burton.

Bill Nighy interpreta al director.

Ed Skrein como Billy Donovan.

Sylvia Hoeks es Ana.

Calam Lynch como Sam.

Trailer de Juntas o Muertas