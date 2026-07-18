"Solo Dios sabe lo destrozado que tengo el corazón": el conmovedor homenaje de Lucas Trejo a su esposa e hijos

La última publicación mostró una fotografía de Lucas junto a su esposa durante un paseo por el Puente de la Mujer, en Puerto Madero. Allí, el futbolista dejó al descubierto el inmenso dolor que atraviesa: "Solo Dios sabe lo destrozado que tengo el corazón, pero tengo que continuar, por ellos". Luego añadió otro mensaje de profunda convicción religiosa: "El nombre de Jesucristo debe ser proclamado fuerte y claro en Venezuela y en todas las naciones de la tierra! (Gracias por sus mensajes, por el cariño que me envian por sus oraciones. Los bendigo)".

Las publicaciones llegaron después de varios días marcados por la desesperada búsqueda de su familia entre los escombros del edificio donde vivían, derrumbado tras los terremotos que afectaron a Venezuela. Según confirmó su entorno, Trejo permanece acompañado por sus familiares mientras aguarda la entrega de los restos de su esposa e hijos para realizar la cremación. Una vez concluidos los trámites, regresará a la Argentina para transitar el duelo junto a sus seres queridos.