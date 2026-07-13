Prime Video mostró las primeras imágenes de "Barreda": cuándo se estrena
La plataforma presentó un avance oficial de la película inspirada en uno de los casos policiales más impactantes de la historia argentina.
Prime Video comenzó a generar expectativa con el lanzamiento del primer adelanto de "Barreda", la película basada en el caso de Ricardo Barreda, el odontólogo que en 1992 asesinó a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra en la ciudad de La Plata. Junto con las primeras imágenes, la plataforma confirmó que el estreno será próximamente, aunque por el momento no reveló una fecha exacta.
El crimen de Barreda quedó grabado como uno de los episodios más estremecedores de la historia criminal argentina. Tras el cuádruple homicidio, el dentista fue condenado a prisión perpetua y permaneció durante años en prisión hasta obtener el beneficio de la prisión domiciliaria. Falleció en 2020, pero su historia continúa despertando interés y ahora llegará a la pantalla con una nueva producción de ficción.
Una mirada diferente sobre el caso
Al presentar el proyecto, Prime Video explicó que se trata de "un drama de ficción" inspirado en el caso real que conmocionó al país. Además, adelantó que "la película explora con intensidad esta trágica historia desde una perspectiva renovada, dando voz a las víctimas del caso", alejándose del tradicional enfoque centrado exclusivamente en el asesino.
La producción está a cargo de About Entertainment, responsable de Cromañón, en conjunto con Armando Bo —ganador del Premio Oscar—, Infinity Hill, la productora detrás de Argentina, 1985, y Amazon MGM Studios. La dirección quedó en manos de Daniela Goggi, reconocida por su trabajo en El Rapto.
El elenco está encabezado por Luis Machín, quien interpreta a Ricardo Barreda, y lo acompañan Carla Peterson y Mercedes Morán, dos de las figuras más destacadas del cine y la televisión argentina. Además, la periodista Florencia Etcheves y Soledad Vallejo participan como consultoras de la producción.
Con este nuevo lanzamiento, Prime Video vuelve a apostar por historias basadas en hechos reales que marcaron al país, siguiendo la línea de títulos como Cromañón y Nahir. Ahora, con el primer adelanto ya disponible, la plataforma comenzó la cuenta regresiva para el estreno de una de las producciones argentinas más esperadas del año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario