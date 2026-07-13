Prime Video mostró las primeras imágenes de "Barreda": cuándo se estrena

Prime Video comenzó a generar expectativa con el lanzamiento del primer adelanto de "Barreda", la película basada en el caso de Ricardo Barreda, el odontólogo que en 1992 asesinó a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra en la ciudad de La Plata. Junto con las primeras imágenes, la plataforma confirmó que el estreno será próximamente, aunque por el momento no reveló una fecha exacta.