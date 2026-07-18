Minecraft Experience, uno de los grandes planes para las vacaciones de invierno
La experiencia oficial inspirada en el universo del popular videojuego sumó nuevas funciones por la alta demanda. El recorrido combina tecnología, desafíos y escenarios interactivos para toda la familia.
Las vacaciones de invierno ya tienen uno de sus grandes protagonistas. Minecraft Experience: Moonlight Trail, la propuesta oficial basada en el exitoso videojuego de Mojang, continúa convocando a miles de fanáticos y decidió ampliar su calendario de funciones luego del notable nivel de convocatoria registrado desde su desembarco en Buenos Aires.
La iniciativa propone trasladar el universo de Minecraft al mundo real a través de un recorrido inmersivo donde chicos y grandes dejan de ser simples espectadores para convertirse en protagonistas de una misión repleta de desafíos, exploración y trabajo colaborativo.
Con un importante despliegue tecnológico y escenográfico, la experiencia invita a atravesar diferentes ambientes inspirados en algunos de los biomas más emblemáticos del juego. A lo largo del circuito aparecen bosques, cavernas, ruinas, cascadas y otros escenarios especialmente diseñados para recrear la estética cúbica que convirtió a Minecraft en un fenómeno global.
Una misión para vivir el juego desde adentro
La aventura comienza con una breve introducción en un campamento base, donde cada grupo recibe las primeras instrucciones antes de iniciar el recorrido.
A medida que avanzan por los distintos sectores, los participantes deben reunir recursos, resolver acertijos, fabricar herramientas e interactuar con personajes y criaturas del universo Minecraft para completar una misión que culmina con la restauración de un antiguo faro.
El itinerario fue pensado para que pueda disfrutarlo cualquier visitante, incluso quienes nunca jugaron Minecraft. La narrativa acompaña el recorrido de principio a fin y convierte la propuesta en una experiencia dinámica donde la cooperación entre los integrantes del grupo adquiere una gravitación decisiva.
Dónde queda Minecraft Experience
La experiencia se desarrolla en Ciudad Universitaria, dentro del predio del Pabellón 5 de la Universidad de Buenos Aires, un espacio especialmente acondicionado para albergar el recorrido inmersivo.
El circuito supera el kilómetro de extensión y demanda aproximadamente una hora de recorrido, aunque el tiempo puede variar según el ritmo de cada grupo.
Entradas y nuevas funciones
Tras vender más de 100.000 entradas desde su apertura, la organización decidió incorporar nuevas fechas durante las vacaciones de invierno para responder a la elevada demanda del público.
Los tickets pueden adquirirse a través de Ticketek y existen diferentes opciones de ingreso, además de paquetes especiales para familias y grupos.
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