Minecraft Experience, uno de los grandes planes para las vacaciones de invierno

El itinerario fue pensado para que pueda disfrutarlo cualquier visitante, incluso quienes nunca jugaron Minecraft. La narrativa acompaña el recorrido de principio a fin y convierte la propuesta en una experiencia dinámica donde la cooperación entre los integrantes del grupo adquiere una gravitación decisiva.

Dónde queda Minecraft Experience

La experiencia se desarrolla en Ciudad Universitaria, dentro del predio del Pabellón 5 de la Universidad de Buenos Aires, un espacio especialmente acondicionado para albergar el recorrido inmersivo.

El circuito supera el kilómetro de extensión y demanda aproximadamente una hora de recorrido, aunque el tiempo puede variar según el ritmo de cada grupo.

Entradas y nuevas funciones

Tras vender más de 100.000 entradas desde su apertura, la organización decidió incorporar nuevas fechas durante las vacaciones de invierno para responder a la elevada demanda del público.

Los tickets pueden adquirirse a través de Ticketek y existen diferentes opciones de ingreso, además de paquetes especiales para familias y grupos.