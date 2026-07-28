Maia Reficco protagoniza el nuevo romance de Prime Video: cómo es "The Last Sunrise"
La película, basada en la novela de Anna Todd y con Fernando Lindez como coestrella de Maia, llega a la plataforma el 26 de agosto. Los detalles.
El universo young adult de Prime Video suma un nuevo capítulo de emoción intensa, paisajes idílicos y promesas de pañuelos a mano. La plataforma de streaming, consolidada como el refugio por excelencia para las grandes historias de amor contemporáneas, se prepara para el lanzamiento de "The Last Sunrise", la esperada película que llegará al catálogo global el próximo 26 de agosto.
Protagonizada por Maia Reficco y el magnetismo de Fernando Líndez, la producción acaba de revelar un nuevo y revelador avance que anticipa una travesía estival donde el romance, la fragilidad de la salud y los secretos familiares se cruzan de manera devastadora.
Basada en la célebre novela de Anna Todd —la aclamada autora detrás del fenómeno multitarget de la saga After—, la película promete conectar de manera visceral con la audiencia. Sin embargo, más allá de la química en pantalla y la postal mediterránea de Mallorca, una de las grandes claves del proyecto reside en el respetuoso pero audaz proceso de traslación del papel a la pantalla chica.
Mallorca, secretos y amor a contrarreloj: de qué trata "The Last Sunrise"
La historia nos introduce en la vida de Ry (Maia Reficco), una brillante estudiante universitaria que debe lidiar a diario con los desafíos y limitaciones de convivir con una enfermedad crónica. Con el objetivo de desconectar y buscar un descanso sanador, Ry emprende una escapada de verano a las playas de Mallorca junto a su madre, interpretada por Eva Longoria.
Lo que debía ser una pausa tranquila cambia de rumbo cuando Ry conoce a Julián (Fernando Líndez). El flechazo e intensidad entre ambos despiertan en la protagonista el deseo urgente de aprender a habitar el presente y disfrutar cada instante sin el peso del mañana. Sin embargo, la brevedad del verano se convierte en su mayor enemigo: el progresivo empeoramiento de la salud de Ry y la revelación de oscuros secretos familiares guardados bajo llave amenazan con desmoronar el incipiente romance antes de que caiga el último amanecer de la temporada.
El desafío de la adaptación: la palabra de Anna Todd
Adaptar una obra literaria querida por miles de lectores siempre implica caminar por la cornisa entre la fidelidad al texto y las exigencias del lenguaje audiovisual. Durante la primera edición de la Obsessed Fest —el evento inmersivo dedicado a los fanáticos de la ficción juvenil realizado en Los Ángeles—, la propia Anna Todd se refirió a las modificaciones que sufrirá la historia en esta versión cinematográfica.
"Hay algunos cambios, pero como equipo estuvimos a la vanguardia de esas modificaciones", afirmó Todd con firmeza ante el auditorio. La autora, que en esta ocasión no solo firma la historia original sino que también ejerce el rol de productora ejecutiva, defendió la necesidad de involucrarse de manera activa en los procesos creativos: "Les sugeriría encarecidamente a los autores que se involucren o no, para mí no hay término medio. No puedes ser tan aprensivo con cada línea. También debo asegurarme de que la película sea realmente buena para las personas que no son lectores", cerró la escritora.
Detrás de cámaras, The Last Sunrise ostenta un respaldo técnico y de producción de primer nivel. La dirección estuvo a cargo de Carlson Young, quien logra capturar la calidez analógica del verano mallorquín sin perder de vista la tensión dramática que atraviesa a los personajes. En el equipo de producción, Todd está acompañada por nombres con amplia trayectoria en la industria como Jennifer Gibgot, Lena Roklin, Andrew Panay y Brian Pitt.
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