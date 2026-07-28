Maia Reficco protagoniza el nuevo romance de Prime Video: cómo es "The Last Sunrise"

El desafío de la adaptación: la palabra de Anna Todd

Adaptar una obra literaria querida por miles de lectores siempre implica caminar por la cornisa entre la fidelidad al texto y las exigencias del lenguaje audiovisual. Durante la primera edición de la Obsessed Fest —el evento inmersivo dedicado a los fanáticos de la ficción juvenil realizado en Los Ángeles—, la propia Anna Todd se refirió a las modificaciones que sufrirá la historia en esta versión cinematográfica.

"Hay algunos cambios, pero como equipo estuvimos a la vanguardia de esas modificaciones", afirmó Todd con firmeza ante el auditorio. La autora, que en esta ocasión no solo firma la historia original sino que también ejerce el rol de productora ejecutiva, defendió la necesidad de involucrarse de manera activa en los procesos creativos: "Les sugeriría encarecidamente a los autores que se involucren o no, para mí no hay término medio. No puedes ser tan aprensivo con cada línea. También debo asegurarme de que la película sea realmente buena para las personas que no son lectores", cerró la escritora.

Detrás de cámaras, The Last Sunrise ostenta un respaldo técnico y de producción de primer nivel. La dirección estuvo a cargo de Carlson Young, quien logra capturar la calidez analógica del verano mallorquín sin perder de vista la tensión dramática que atraviesa a los personajes. En el equipo de producción, Todd está acompañada por nombres con amplia trayectoria en la industria como Jennifer Gibgot, Lena Roklin, Andrew Panay y Brian Pitt.