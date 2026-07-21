"Amos del Universo" llega a Prime Video: fecha de estreno y tráiler
Luego de su paso por los cines, la película donde Nicholas Galitzine interpreta a He-Man tiene fecha de estreno en streaming. Los detalles.
La emblemática franquicia de Mattel regresa a la gran pantalla mediante una superproducción de acción real dirigida por Travis Knight. La trama sigue el retorno del príncipe Adam a su planeta natal, Eternia, luego de un distanciamiento de 15 años, tras ser guiado por la legendaria Espada del Poder.
Al regresar, el protagonista descubre que su tierra se encuentra bajo la dominación de Skeletor. Para liberar a su comunidad y proteger a sus seres queridos, Adam deberá formar alianza con Teela y Duncan/Man-At-Arms, asumiendo su identidad como He-Man.
El largometraje es producido por Amazon MGM Studios en colaboración con Escape Artists y Mattel. La dirección está a cargo de Travis Knight, mientras que la producción ejecutiva incluye a Todd Black, Jason Blumenthal, Robbie Brenner y DeVon Franklin.
El reparto principal cuenta con Nicholas Galitzine en el papel de He-Man, Jared Leto interpretando a Skeletor, Camila Mendes como Teela e Idris Elba como Duncan/Man-At-Arms. Completan el elenco figuras como Alison Brie, James Purefoy, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Charlotte Riley y Kristen Wiig, quien presta su voz al personaje de “Roboto”.
El guion fue desarrollado por Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee y Dave Callaham, tomando como base una historia original de Aaron Nee, Adam Nee, Alex Litvak y Michael Finch. La película posee una duración total de 132 minutos y cuenta con una clasificación PG-13.
Durante la filmación en la campiña inglesa, la producción aplicó medidas de sustentabilidad orientadas a reducir el impacto ambiental del rodaje. El transporte del elenco y productores se realizó mediante vehículos eléctricos Mercedes, instalando puntos de recarga dentro de las mismas locaciones.
Para abastecer estas estaciones y la base operativa, se implementaron unidades de energía de hidrógeno (HPU) provistas por la firma GeoPura, un sistema que genera agua como único residuo y funciona con bajos niveles de emisión sonora, en línea con las políticas ambientales de Amazon.
En paralelo al estreno cinematográfico, Amazon MGM Studios y Mattel impulsaron un proyecto benéfico en conjunto con la organización Save the Children. La iniciativa busca utilizar el lema histórico de la franquicia para promover acciones solidarias en favor de la infancia a nivel global.
A través de esta alianza, los seguidores de la saga pueden realizar contribuciones económicas mediante la plataforma Pledge, destinando los fondos de manera directa a proyectos de salud, educación y protección infantil gestionados por la ONG internacional.
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