"Amos del Universo" llega a Prime Video: fecha de estreno y tráiler

Durante la filmación en la campiña inglesa, la producción aplicó medidas de sustentabilidad orientadas a reducir el impacto ambiental del rodaje. El transporte del elenco y productores se realizó mediante vehículos eléctricos Mercedes, instalando puntos de recarga dentro de las mismas locaciones.

Para abastecer estas estaciones y la base operativa, se implementaron unidades de energía de hidrógeno (HPU) provistas por la firma GeoPura, un sistema que genera agua como único residuo y funciona con bajos niveles de emisión sonora, en línea con las políticas ambientales de Amazon.

En paralelo al estreno cinematográfico, Amazon MGM Studios y Mattel impulsaron un proyecto benéfico en conjunto con la organización Save the Children. La iniciativa busca utilizar el lema histórico de la franquicia para promover acciones solidarias en favor de la infancia a nivel global.

A través de esta alianza, los seguidores de la saga pueden realizar contribuciones económicas mediante la plataforma Pledge, destinando los fondos de manera directa a proyectos de salud, educación y protección infantil gestionados por la ONG internacional.