Quién es quién en "Barreda", la nueva película de Prime Video que habla del cuádruple femicidio
Ricardo Barreda, el odontólogo que mató a sus dos hijas, a su suegra y a su esposa tendrá su propia película. Conocé los detalles.
Hay tragedias que marcan a fuego el inconsciente colectivo de un país y cuyos ecos resuenan durante décadas. El 15 de noviembre de 1992, la tranquila casona de la calle 48 en la ciudad de La Plata se convirtió en el escenario de uno de los episodios más oscuros y brutales de la historia criminal argentina: el odontólogo Ricardo Barreda ejecutó a escopetazos a su esposa, a su suegra y a sus dos hijas.
Sin embargo, lo que siguió al baño de sangre no fue solo el horror judicial, sino la construcción de una narrativa perversa. Durante años, Barreda buscó instalarse públicamente como una "víctima" de supuestos abusos y maltratos verbales en su hogar, desatando un frenesí mediático sin precedentes que alimentó un morboso debate social.
El próximo 28 de agosto, Prime Video estrenará en más de 240 países y territorios "Barreda", un esperadísimo drama de ficción producido por About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios. Bajo la dirección de Daniela Goggi (El rapto), la película propone una necesaria revisión histórica y cultural: desarmar el relato justificador del femicida para devolverle la voz, la dignidad y el foco a las cuatro mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas.
El crimen, cometido con una escopeta Víctor Sarrasqueta calibre 16, no solo conmocionó por su nivel de violencia, sino por la frialdad posterior del agresor, quien intentó simular un robo, juntó los cartuchos, guardó el arma en el auto y se fue a pasear antes de confesar el hecho. Décadas después, esta producción cinematográfica aborda las aristas del caso y la responsabilidad de los medios de comunicación en la época, ofreciendo un relato con perspectiva contemporánea sobre la violencia de género y la manipulación del discurso público.
Quién es quién en Barreda, la nueva película de Prime Video
Para abordar semejante desafío dramático, la producción reunió a un elenco de primer nivel del cine y la televisión argentina que le dará vida a los protagonistas de esta trágica historia:
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Luis Machín es Ricardo Barreda: El reconocido actor (Cromañón, Diciembre 2001) asume el complejo papel del odontólogo platense. Machín compone a un hombre helado y calculador que, tras cometer la masacre, intentó construir un personaje victimizado frente a las cámaras y la justicia para justificar sus actos.
Carla Peterson es Gladys McDonald: La talentosa actriz encarna a la esposa de Barreda, de 57 años al momento del crimen. La producción busca reivindicar la figura de Gladys, una de las principales destinatarias de la estigmatización mediática de los años 90.
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Mercedes Morán es Elena Arreche: La actriz interpreta a la suegra de Barreda, una mujer de 86 años que convivía en la casa familiar de La Plata y que se convirtió en una de las víctimas de la letal jornada del 15 de noviembre.
Maite Lanata y Margarita Páez son Cecilia y Adriana Barreda: Las jóvenes actrices le dan vida a las dos hijas del matrimonio (de 26 y 24 años respectivamente, una odontóloga y la otra abogada). La película busca rescatar sus identidades, sueños y proyectos truncados, alejándolas de la mera etiqueta de "víctimas" para mostrar el impacto real de la tragedia.
El elenco estelar se completa con destacadas figuras como Paola Barrientos, Alberto Ajaka y Marcelo Subiotto, quienes interpretan a personajes clave del entorno judicial, mediático y social que rodearon la investigación y el posterior juicio que condenó a Barreda a prisión perpetua.
Con el primer avance ya en circulación y una marcada expectativa, "Barreda" se perfila como una de las producciones argentinas más impactantes del año en la pantalla global de Prime Video.
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