Prime Video reveló las primeras imágenes de "Belén", la nueva película de Dolores Fonzi

Dolores Fonzi se consolidó como una de las actrices más respetadas y versátiles del cine argentino, con una carrera que le permitió transitar con una maestría excepcional entre personajes complejos, comedias ácidas y dramas de profunda intensidad emocional. Su talento no solo reside en la capacidad de habitar cada rol con una autenticidad palpable, sino en su audacia para elegir proyectos que desafían, conmueven y generan un debate necesario. Ahora, Fonzi se prepara para un nuevo y crucial desafío actoral con el próximo estreno de "Belén", una película que promete ser tan impactante como la historia real en la que se basa. La cinta llegará a las salas de cine en Argentina el 18 de septiembre, antes de estar disponible en Prime Video más adelante en el año, en lo que se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de su carrera reciente.