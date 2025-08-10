Prime Video reveló las primeras imágenes de "Belén", la nueva película de Dolores Fonzi
Basada en hechos reales, "Belén" narra la historia de una joven acusada de cometer un aborto ilegal. Conocé las primeras imágenes y su fecha de estreno.
Dolores Fonzi se consolidó como una de las actrices más respetadas y versátiles del cine argentino, con una carrera que le permitió transitar con una maestría excepcional entre personajes complejos, comedias ácidas y dramas de profunda intensidad emocional. Su talento no solo reside en la capacidad de habitar cada rol con una autenticidad palpable, sino en su audacia para elegir proyectos que desafían, conmueven y generan un debate necesario. Ahora, Fonzi se prepara para un nuevo y crucial desafío actoral con el próximo estreno de "Belén", una película que promete ser tan impactante como la historia real en la que se basa. La cinta llegará a las salas de cine en Argentina el 18 de septiembre, antes de estar disponible en Prime Video más adelante en el año, en lo que se perfila como uno de los lanzamientos más importantes de su carrera reciente.
"Belén" se presenta como una desgarradora historia de injusticia, resiliencia y la lucha de una mujer que, sin saberlo, puso en marcha un movimiento global por los derechos reproductivos. Ambientada en la provincia de Tucumán, la película sigue la historia de Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal. Es en este punto donde Fonzi encarna a Soledad Deza, una audaz abogada que arriesga todo para asumir un caso tan controversial como decisivo. A medida que el juicio se desarrolla, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión contra un sistema judicial conservador, desatando una red de solidaridad que traspasa las fronteras. La película, por tanto, no es solo un drama judicial, sino un relato poderoso sobre la valentía, la dignidad y el inquebrantable espíritu de quienes se atreven a desafiar el status quo por una causa justa.
"Belén", la nueva creación de Dolores Fonzi
Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Blondi) y producida por K&S Films (la compañía detrás de Relatos Salvajes, nominada al Oscar), Belén es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo. El elenco incluye a Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros. Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes.
