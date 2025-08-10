El elenco de "The Pickup" presentó la nueva película de Prime Video

Embed - The Pickup - Official Trailer | Prime Video

Fue sobre esto y el proceso de creación de una comedia negra que hablaron los actores en exclusiva. Durante una conferencia de prensa virtual, de la que participó minutouno.com, los protagonistas compartieron sus impresiones sobre la cinta. El primero en hablar fue Pete Davidson quien destacó el ritmo vertiginoso del filme: “La historia arranca desde el primer minuto y no se detiene. Es como una comedia de acción de principios de los años 2000, rápida, con ritmo y sin momentos muertos”. Por su parte, Eddie Murphy encontró una conexión con un género más clásico: “Pero a mí me recuerda más a las películas de los 80, esas comedias con colegas que hoy ya no se hacen tanto”, en alusión a clásicos como 48 Hrs.oArma mortal.