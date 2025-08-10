El elenco de "The Pickup" presentó la nueva película de Prime Video
minutouno.com accedió a la conferencia de prensa con Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer y el director Tim Story. Todo lo que contaron de su nuevo film.
La nueva comedia de acción "El último encargo" se estrenó en Prime Video el pasado 6 de agosto con una historia llena de adrenalina y risas. Dirigida por Tim Story, la película narra cómo una simple tarea de retiro de efectivo en un camión blindado se transforma en una frenética persecución, un juego de lealtades cruzadas y una inesperada alianza. Este largometraje reúne a Eddie Murphy y Pete Davidson como los guardias de seguridad Russell y Travis, una pareja dispareja que se ve involucrada en los ambiciosos planes de Zoe, una astuta criminal interpretada por Keke Palmer.
Fue sobre esto y el proceso de creación de una comedia negra que hablaron los actores en exclusiva. Durante una conferencia de prensa virtual, de la que participó minutouno.com, los protagonistas compartieron sus impresiones sobre la cinta. El primero en hablar fue Pete Davidson quien destacó el ritmo vertiginoso del filme: “La historia arranca desde el primer minuto y no se detiene. Es como una comedia de acción de principios de los años 2000, rápida, con ritmo y sin momentos muertos”. Por su parte, Eddie Murphy encontró una conexión con un género más clásico: “Pero a mí me recuerda más a las películas de los 80, esas comedias con colegas que hoy ya no se hacen tanto”, en alusión a clásicos como 48 Hrs.oArma mortal.
Luego de esto, en lo que respecta al director Tim Story, quien también produjo la película, afirmó que el proyecto fue un sueño hecho realidad. “Desde hace tiempo quería trabajar con Eddie, y cuando se sumó Pete, y después Keke, sentí que tenía a mis propios Avengers”, comentó. Keke Palmer, cuyo personaje de Zoe es el motor del conflicto, describió su experiencia como una "masterclass". “Ver a Eddie improvisar, encontrar el chiste en la situación, actuar desde la verdad… Fue impresionante. Yo me pasé gran parte del rodaje simplemente observándolo”, confesó la actriz. Palmer también definió a su personaje como una "antiheroína", con un objetivo claro que va más allá del crimen, buscando crear una especie de "familia disfuncional" con los protagonistas.
Por otro lado Davidson contó que el rodaje estuvo lleno de libertad creativa. “Teníamos la toma como estaba escrita, y después Tim nos daba vía libre para jugar”, explicó. Murphy, quien también ofició como productor, aseguró que el guion, escrito por Kevin Burrows y Matt Mider, fue el factor decisivo para su participación: “Sentí que podía funcionar. Y cuando se sumó Tim, supe que íbamos a hacerla”. Con una duración de 1 hora y 34 minutos, el filme apuesta por un entretenimiento puro, sin subtramas innecesarias ni moralejas forzadas. En palabras de Story, la regla fue clara: “Si una escena funciona y el público se ríe, se queda. Si no, se corta”.
El elenco se completa con Eva Longoria, Ismael Cruz Córdova, Jack Kesy, Andrew Dice Clay, Marshawn Lynch y Joe “Roman Reigns” Anoa’i, sumando un gran talento a esta producción.
