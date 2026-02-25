Primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: seguí el minuto a minuto

Live Blog Post

Una participante abandona el reality, 48 horas después del debut: el fuerte motivo

La actual edición de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un momento de profunda consternación. Daniela De Lucía, una de las participantes que mayor expectativa había generado desde su ingreso, recibió en las últimas horas la noticia más difícil: el fallecimiento de su padre. Ante este hecho devastador, la comunicadora e influencer tomó la determinación inmediata de retirarse de la competencia para priorizar el acompañamiento a su familia y participar de las exequias.

El anuncio se dio a conocer a través de las plataformas oficiales del programa, donde se detalló el contexto de la pérdida. Según el comunicado emitido por la producción: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

daniela gran hermano

Dada la sensibilidad de la situación, el equipo del reality activó los protocolos de asistencia necesarios para abordar la noticia con la mayor delicadeza posible. Desde la organización aseguraron que la participante no estuvo sola en este proceso: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos. Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.