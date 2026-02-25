Primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: seguí el minuto a minuto
Con la conducción de Santiago del Moro, llega la primera de muchas noches apasionantes en el confesionario para esta nueva edición.
Este lunes comenzó Gran Hermano Generación Dorada y la televisión volvió a encender la pasión por el reality más famoso del mundo. Con la conducción Santiago del Moro, Telefe lleva adelante la primera gala de nominación de esta renovada temporada donde se comenzarán a vislumbrar las primeras estrategias.
Con sólo 48 horas adentro de la casa, algunos participantes nominarán en vivo, mientras que otros ya lo han hecho en la tarde de este miércoles.
Seguí el minuto a minuto de esta primera gala con el confesionario en el centro de la escena.
Gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada: minuto a minuto
