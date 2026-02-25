MinutoUno

Primera gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: seguí el minuto a minuto

Con la conducción de Santiago del Moro, llega la primera de muchas noches apasionantes en el confesionario para esta nueva edición.

Este lunes comenzó Gran Hermano Generación Dorada y la televisión volvió a encender la pasión por el reality más famoso del mundo. Con la conducción Santiago del Moro, Telefe lleva adelante la primera gala de nominación de esta renovada temporada donde se comenzarán a vislumbrar las primeras estrategias.

Con sólo 48 horas adentro de la casa, algunos participantes nominarán en vivo, mientras que otros ya lo han hecho en la tarde de este miércoles.

Seguí el minuto a minuto de esta primera gala con el confesionario en el centro de la escena.

Gala de nominación en Gran Hermano Generación Dorada: minuto a minuto

Nominación de Daniela de Lucía

Daniela de Lucía contó en Gran Hermano la razón por la que abandonó el reality

Santiago del Moro contó quiénes nominan en vivo

De acuerdo a una publicación del conductor en Instagram, Juani Car, Mavinga, Zilli y Franco nominan en plena gala. Los otros participantes ya lo hicieron durante la tarde, según reveló Del Moro.

Preocupación: Divina Gloria tuvo que salir de la casa para ser internada

El conductor Santiago del Moro sacudió las redes sociales este miércoles con un comunicado urgente respecto a la salud de Divina Gloria, una de las figuras más emblemáticas que ingresó recientemente a Gran Hermano Generación Dorada.

La actriz y referente de los 80, quien había hecho su entrada triunfal apenas el martes, debió abandonar la casa de forma momentánea para recibir asistencia médica especializada.

Seguí leyendo esta nota acá

Una participante abandona el reality, 48 horas después del debut: el fuerte motivo

La actual edición de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un momento de profunda consternación. Daniela De Lucía, una de las participantes que mayor expectativa había generado desde su ingreso, recibió en las últimas horas la noticia más difícil: el fallecimiento de su padre. Ante este hecho devastador, la comunicadora e influencer tomó la determinación inmediata de retirarse de la competencia para priorizar el acompañamiento a su familia y participar de las exequias.

El anuncio se dio a conocer a través de las plataformas oficiales del programa, donde se detalló el contexto de la pérdida. Según el comunicado emitido por la producción: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación”.

Dada la sensibilidad de la situación, el equipo del reality activó los protocolos de asistencia necesarios para abordar la noticia con la mayor delicadeza posible. Desde la organización aseguraron que la participante no estuvo sola en este proceso: “Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos. Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano”.

Delante de todos: Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo de Gran Hermano

El ingreso de Brian Sarmiento a la nueva edición de Gran Hermano (Telefe) no ha pasado inadvertido. Apenas han transcurrido 48 horas desde el inicio de la competencia y el exfutbolista ya se posiciona como el centro de la controversia tras protagonizar escenas que han encendido el debate en las redes sociales.

Lejos de cualquier tipo de pudor, el ahora empresario se ha mostrado sin ropa frente a sus compañeros en diversas ocasiones, recreando conductas propias de un vestuario deportivo, lo que derivó en la viralización de material explícito de su paso por la casa.

Seguí leyendo esta nota acá

Polémica: faltan camas y estallaron las redes

La nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada comenzó con una sorpresa que no pasó inadvertida. En la primera gala, el conductor Santiago del Moro anunció que la casa alberga a 28 participantes, pero solo dispone de 26 camas. La noticia cayó como una bomba entre los jugadores, que de inmediato entendieron que dos de ellos deberían dormir fuera de las habitaciones tradicionales.

“Van a tener que ver quién duerme en el suelo. Adaptación, chicos. Vamos a ver a quién le toca el piso, con un colchón divino igual”, explicó del Moro en vivo. El comentario desató una carrera desenfrenada hacia los dormitorios, donde varios intentaron asegurarse un lugar. Algunos incluso se ofrecieron a compartir cama, aunque el conductor aclaró que eso solo será posible con consentimiento explícito.

La dinámica, planteada como un primer desafío de convivencia, fue interpretada por muchos televidentes como una provocación innecesaria. En redes sociales no tardaron en aparecer mensajes críticos: “¿Qué onda, se quedaron sin presupuesto no les alcanzaban dos camas más?“, ”¿Los metieron y les faltaron dos camas?“, ”¿La producción pretende generar algún caos real o principio de garche?“, ”¿Qué necesidad de hacer menos camas?“, ”Me parece una pelotudez eso de poner menos camas".

