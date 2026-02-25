Delante de todos: Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo de Gran Hermano
El ex futbolista se desnudó delante de sus compañeros de GH como si estuviera en el vestuario y en las redes los fulminaron por desagradable.
El ingreso de Brian Sarmiento a la nueva edición de Gran Hermano (Telefe) no ha pasado inadvertido. Apenas han transcurrido 48 horas desde el inicio de la competencia y el exfutbolista ya se posiciona como el centro de la controversia tras protagonizar escenas que han encendido el debate en las redes sociales.
Lejos de cualquier tipo de pudor, el ahora empresario se ha mostrado sin ropa frente a sus compañeros en diversas ocasiones, recreando conductas propias de un vestuario deportivo, lo que derivó en la viralización de material explícito de su paso por la casa.
Uno de los momentos que mayor indignación causó entre los televidentes fue el registro en el que Sarmiento se baja los pantalones frente a Danelik, la influencer tucumana que ya asoma como una de las favoritas del público. Este gesto fue interpretado por gran parte de la audiencia como una falta de respeto hacia la convivencia y la intimidad de los demás participantes.
La respuesta en plataformas como X (anteriormente Twitter) fue inmediata y lapidaria. Los usuarios no tardaron en manifestar su rechazo ante la actitud del exdeportista con calificativos contundentes. “Es un desubicado”, “Podría cubrirse”, “Impresentable” y “Un espanto total” fueron algunos de los comentarios más repetidos por quienes siguen el minuto a minuto del reality y consideran que su comportamiento excede los límites de lo aceptable en televisión.
Sarmiento, quien recientemente tuvo un paso por el Bailando (América), ingresó a esta denominada "Generación Dorada" con el objetivo claro de no pasar desapercibido. En su clip de presentación, el participante definió su presente y su personalidad de manera directa: “Mi nombre es Brian Sarmiento, exfutbolista. Hoy en día se puede decir empresario con los jugadores”.
Durante su presentación, el rosarino recordó sus inicios en Estudiantes de La Plata a los 14 años, una carrera que lo llevó por ligas de Brasil, Perú y México. Sin embargo, más allá de sus logros deportivos, Brian hizo hincapié en su carácter, el cual parece ser el motor de sus acciones dentro de la casa. “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”, advirtió antes de cruzar la puerta del reality.
A pesar de sus intenciones de mostrarse auténtico, la rapidez con la que sus imágenes sin ropa se han dispersado por internet ha puesto en duda si su estrategia de "transparencia" es bien recibida por el público o si, por el contrario, su permanencia en el juego se verá amenazada por este debut tan cuestionado.
