Delante de todos: Brian Sarmiento protagonizó el primer desnudo de Gran Hermano

Durante su presentación, el rosarino recordó sus inicios en Estudiantes de La Plata a los 14 años, una carrera que lo llevó por ligas de Brasil, Perú y México. Sin embargo, más allá de sus logros deportivos, Brian hizo hincapié en su carácter, el cual parece ser el motor de sus acciones dentro de la casa. “Soy una persona muy transparente, muy sincera. A veces cae mal porque la gente no está preparada para que le digan las cosas en la cara”, advirtió antes de cruzar la puerta del reality.

A pesar de sus intenciones de mostrarse auténtico, la rapidez con la que sus imágenes sin ropa se han dispersado por internet ha puesto en duda si su estrategia de "transparencia" es bien recibida por el público o si, por el contrario, su permanencia en el juego se verá amenazada por este debut tan cuestionado.