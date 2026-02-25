"No había latido": el desgarrador relato de Martín Rodríguez de Gran Hermano sobre la pérdida de su hija

Aunque inicialmente pensaron en ir a juicio, finalmente desistieron. “Nos dimos cuenta de que solo íbamos a ganar plata y que íbamos a pasar por un montón de cosas que quizás nos harían mal”, agregó Martín.

Tras 17 años de matrimonio y una posterior separación, Martín mantiene una visión de paz sobre aquel pasado. “Hoy por suerte ella es una mujer feliz y yo también. Somos papás de una nena que está en el cielo y eso nos va a unir por siempre”, concluyó, reafirmando que la resiliencia es el motor que lo mantiene de pie en este febrero de 2026.