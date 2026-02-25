"No había latido": el desgarrador relato de Martín Rodríguez de Gran Hermano sobre la pérdida de su hija
El campeón de crossfit aprovechó la presencia de Andrea del Boca y le contó la triste pérdida de su hija, en un caso de mala praxis.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada fue testigo de un relato desgarrador por parte de Martín Rodríguez. El preparador físico de Canning y campeón de crossfit decidió abrir su corazón ante Andrea del Boca para relatar la tragedia que marcó su vida: la pérdida de su hija apenas momentos antes de nacer debido a una presunta negligencia médica.
Durante una charla íntima, Martín explicó que la causa fue una colestasis intrauterina que no fue tratada a tiempo. “Tenían que darle una pastilla y el médico lo que hizo fue no medicarla porque dijo ‘no, vos sos joven’. Un hijo de remil…, me lo sacaron de las manos”, disparó con dolor.
El deportista recordó con indignación el trato recibido: “Me dio la historia clínica de mi hija en una servilleta manchada con café”.
Un relato que conmovió a la casa
Ante la mirada angustiada de Andrea del Boca, Martín detalló el traumático momento del parto. “Llegué a la clínica... estaba a término. Hicieron un monitoreo y no había latido”, recordó.
Tras la confirmación de que la bebé no tenía vida, el médico no supo dar explicaciones. “Me chamuyó y mi pareja estaba ida del dolor... yo sentí incluso que ella se me estaba yendo”, confesó el participante de GH.
Aunque inicialmente pensaron en ir a juicio, finalmente desistieron. “Nos dimos cuenta de que solo íbamos a ganar plata y que íbamos a pasar por un montón de cosas que quizás nos harían mal”, agregó Martín.
Tras 17 años de matrimonio y una posterior separación, Martín mantiene una visión de paz sobre aquel pasado. “Hoy por suerte ella es una mujer feliz y yo también. Somos papás de una nena que está en el cielo y eso nos va a unir por siempre”, concluyó, reafirmando que la resiliencia es el motor que lo mantiene de pie en este febrero de 2026.
