"Dos baldes de detergente": Baby Etchecopar fulminó a Andrea del Boca por su ingreso a Gran Hermano

Finalmente, al referirse a la situación judicial vinculada a la artista, cerró con otra frase contundente que volvió a encender el debate: “Hay una apelación ahora. O sea, que puede volver a a ser juzgada, cosa que nos diría que hay Justicia”.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y reavivaron la polémica alrededor de una de las incorporaciones más comentadas de esta edición del reality.