"Dos baldes de detergente": Baby Etchecopar fulminó a Andrea del Boca por su ingreso a Gran Hermano
El periodista opinó sin filtro sobre la participación de la actriz en el reality de Telefe y lanzó duras críticas.
El desembarco de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada sigue generando opiniones encontradas, y una de las más contundentes llegó de la mano de Baby Etchecopar, quien no dudó en expresar su postura con su habitual estilo frontal durante una entrevista en Intrusos.
Consultado sobre la presencia de la actriz dentro del reality, el conductor fue directo y lapidario: “Me da vergüenza”, lanzó sin rodeos. Ante la pregunta sobre los motivos que habrían llevado a Del Boca a aceptar el desafío televisivo, respondió con ironía: “Y dicen que para limpiar su imagen, pero tiene que entrar con dos baldes de detergente para limpiar su imagen. Tiene que explicarnos qué pasó con la miniserie de canal”.
Durante la charla, el cronista también le planteó si esta exposición podría perjudicar aún más a la actriz, pero Etchecopar descartó esa posibilidad con dureza: “¿Más? No. Ya está. La gente no es boluda. La gente es boluda una vez, puede ser dos, pero tres, no. Ya creo que del Boca mostró la cara”.
Lejos de moderar su discurso, el periodista continuó con sus cuestionamientos y marcó distancia emocional respecto a la situación personal de la participante. “La verdad que no me da lástima, eh. Me da lástima la gente que va porque necesita guita, pero ella no me da lástima para nada. Lo que sí es que el que las hace las paga, ¿no?”, sostuvo.
Además, recordó su desacuerdo con el posicionamiento político que la actriz tuvo años atrás: “Tuvo un momento que apoyó algo que a mí no me gustaba, es más, se involucró demasiado como otros artistas que se involucraron en la política despreciando al resto y no me gustaba”.
Finalmente, al referirse a la situación judicial vinculada a la artista, cerró con otra frase contundente que volvió a encender el debate: “Hay una apelación ahora. O sea, que puede volver a a ser juzgada, cosa que nos diría que hay Justicia”.
Las declaraciones no tardaron en viralizarse y reavivaron la polémica alrededor de una de las incorporaciones más comentadas de esta edición del reality.
