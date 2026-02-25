Gran Hermano: el momento en el que Daniela se entera de la muerte de su padre
La participante abandonó la casa luego de recibir la dolorosa noticia en el confesionario y se lo comunicó a sus compañeros.
La tercera emisión de Gran Hermano Generación Dorada estuvo atravesada por un momento de profunda emoción cuando se mostró al aire la salida de Daniela De Lucía, quien debió abandonar la competencia tras enterarse del fallecimiento de su padre ocurrido durante la tarde del miércoles 25 de febrero.
La jugadora fue convocada al confesionario, donde la producción le comunicó la noticia. Minutos después regresó a la habitación para recoger sus pertenencias y avisarles a las compañeras que se encontraban allí. Conmovida, pero serena, solo alcanzó a decir: “Me voy, es un tema con mi papá”, sin dar más detalles en ese primer momento.
El impacto fue inmediato entre los participantes. Lolo Poggio se mostró en shock y le dedicó palabras de aliento antes de que Daniela decidiera reunirse con todos en el comedor para explicar la situación. Allí, con firmeza y entereza, reveló la verdad detrás de su partida: “Acá en un día se vive muchísimo más tiempo, así que van a quedar por siempre en mi corazón. Se merecen que les diga la verdad: se murió mi papá. La vida es movimiento, uno hace planes, es surrealista, pero afuera está el mundo real. Me quedaré con ganas de vivir este mundo surrealista, ojalá que algún día nos crucemos de nuevo, adentro o afuera”.
A pesar del duro momento, De Lucía no se quebró frente a las cámaras. Sin embargo, varios de sus compañeros no pudieron contener las lágrimas. Entre ellos, Andrea del Boca y Yipio, quienes se emocionaron profundamente antes de despedirla con un abrazo grupal que reflejó la unión que comenzaba a formarse dentro de la casa.
Tras su salida, el clima quedó cargado de tristeza. Andrea del Boca, visiblemente afectada, se refugió en Kennys Palacios y compartió reflexiones personales vinculadas a su propia familia, especialmente sobre su madre y su hija, Anna del Boca.
Otras participantes como Jenny Mavinga y Cinzia Francischiello también manifestaron su dolor por lo ocurrido. En medio de la charla grupal, Emanuel Di Gioia expresó el impacto emocional que generó la noticia: “Con esta noticia se te llena el c… de preguntas, es así”.
Por su parte, Martín Rodríguez recordó el fallecimiento de su hermana y confesó el pesar que aún siente por no haber podido compartir más momentos con ella, en una conversación que terminó de transformar la jornada en uno de los episodios más humanos y sensibles del reality.
