Gran Hermano: el momento en el que Daniela se entera de la muerte de su padre

Otras participantes como Jenny Mavinga y Cinzia Francischiello también manifestaron su dolor por lo ocurrido. En medio de la charla grupal, Emanuel Di Gioia expresó el impacto emocional que generó la noticia: “Con esta noticia se te llena el c… de preguntas, es así”.

Por su parte, Martín Rodríguez recordó el fallecimiento de su hermana y confesó el pesar que aún siente por no haber podido compartir más momentos con ella, en una conversación que terminó de transformar la jornada en uno de los episodios más humanos y sensibles del reality.