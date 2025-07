Puli Demaría, amiga íntima de Pampita, habló de la separación de Martín Pepa: qué dijo

Luego, profundizó sobre cómo Carolina enfrenta este tipo de situaciones: “Yo creo que eso a ella le ha ido enseñando a transitar momentos con sus parejas de la mejor manera y, a medida que van pasando los tiempos, lo va llevando mejor. A veces no duran las parejas y si no duran, duró lo que tuvo que ser y después ya no”.

Además, destacó la red de contención con la que cuenta Pampita: “Ella tiene un gran grupo de amigos, hijos maravillosos y mucho trabajo. Ella está más resiliente y la vida proverá, es mi opinión. Yo estaba de vacaciones cuando salió la noticia y no estoy todo el tiempo hablando con ella en el día a día. Sé que está bien y eso me deja tranquila”.

En relación a Martín Pepa, Puli fue sincera: “Los detalles no me importan, a mí me importa que esté bien. Yo no lo conocí mucho a Pepa pero me caía bien, amoroso. Lo vi dos o tres veces. Aparte, Caro es una mujer bárbara y tampoco va a estar con un zanguango. Ella no me contó nada de por qué se terminó ni tampoco lo diría”.

Sobre el final de la relación, expresó su postura sin rodeos: “El final yo creo tiene que ver con algo más natural y no escandaloso como dicen desde la prensa. No es un tema en el cual pueda opinar porque no lo sé, no siempre está todo relacionado a un escándalo. Para la prensa argentina es buenísimo pero a veces hay que decir ya está. No la sentí con el corazón roto y ha tenido mayores dolores”.

Finalmente, reflexionó sobre los vínculos y los procesos personales: “Todo va a doler y todo tiene un proceso, tampoco es que fueron 25 años de pareja. Estamos todos más grandes y los pormenores son propios de cada pareja y los de afuera estamos de palo”, concluyó.

amiga de pampita