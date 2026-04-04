La confesión íntima de Graciela Alfano que dejó sin palabras a Moria Casán: "Haría un trío con..."

Fiel a su estilo directo, Alfano destacó que no se encasilla y que su forma de ver la atracción es amplia: “Yo a las personas las veo como personas. Puedo ponerme muy creativa tanto con un hombre como con una mujer”.

A los 73 años, la figura continúa generando repercusión con sus dichos y reafirma que no tiene reparos en exponer su intimidad con la impronta provocadora que la caracteriza.

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