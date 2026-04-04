La confesión íntima de Graciela Alfano que dejó sin palabras a Moria Casán: "Haría un trío con..."
La exvedette habló sin filtros de su intimidad y sorprendió al revelar con qué famosos haría un trío. Mirá lo que dijo acá.
En medio de una charla sin filtros, Graciela Alfano volvió a quedar en el centro de la escena al hablar abiertamente de su vida íntima y revelar con qué figuras del espectáculo fantasea con compartir un trío, lo que dejó sorprendida a Moria Casán.
La conversación tuvo lugar en La mañana con Moria, donde la exvedette respondió sin rodeos cuando le preguntaron directamente. Entre sus elecciones masculinas, mencionó a Benjamín Vicuña y recordó un episodio vivido en Punta del Este: “Él me gustó porque se acercó, y tiene una boca. Ese día no se escuchaba nada y me habló al oído. Y yo pensé: ‘Wow, qué lindo esto, tiene lindo aliento’. Él está bueno”, relató.
Al momento de elegir a una mujer, sorprendió al nombrar a Evangelina Anderson: “Me gusta porque me parece una chica suficiente. Me divierte mucho la cabeza que tiene. También me gusta mucho su boca cuando habla y me distrae”.
“Con probar no se pierde nada”, agregó entre risas. Estas declaraciones se suman a lo que ya había expresado días atrás en Lo de Pampita, donde había sido tajante sobre sus experiencias: “Sí. He tenido tríos y me gustan”, afirmó frente a Carolina Pampita Ardohain.
En esa misma entrevista, también explicó cómo encara hoy sus vínculos personales: “Ahora que aprendí, porque antes todo era calentura, hago una lista de las cosas que estoy dispuesta a dar. Y la otra persona tiene que darme exactamente lo que yo doy”. Además, dejó en claro que prioriza acuerdos claros: la fidelidad debe ser compartida o, en caso contrario, la apertura debe ser consensuada.
Fiel a su estilo directo, Alfano destacó que no se encasilla y que su forma de ver la atracción es amplia: “Yo a las personas las veo como personas. Puedo ponerme muy creativa tanto con un hombre como con una mujer”.
A los 73 años, la figura continúa generando repercusión con sus dichos y reafirma que no tiene reparos en exponer su intimidad con la impronta provocadora que la caracteriza.
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