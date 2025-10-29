Puro enojo: Lourdes de Bandana culpó a su mamá tras denunciar a su ex pareja
Mabel López habló con "Mujeres Argentinas" y contó la actitud que tuvo su hija cuando se enteró que su ex fue denunciado por ella.
Tras la controversia generada por la defensa pública que Lourdes Fernández hizo de su exnovio, Leandro García, en un vivo junto a Fabiana Cantilo y ante los medios, la madre de la vocalista de Bandana decidió hablar sobre la difícil situación que atraviesa con su hija.
En una entrevista con el programa Mujeres Argentinas (eltrece), la mujer relató cómo fue el intercambio de mensajes que tuvo con su hija después de haber presentado una denuncia en contra de la expareja.
Al ser consultada sobre qué le pediría a Lourdes como madre, ella reveló el contenido de los mensajes: “Ya le mandé varios mensajes. El primero me dijo de todo. Ayer le mandé otro y no me contesta. Y lo entiendo. O sea, no estoy esperando otra respuesta distinta de Lourdes", respondió.
Aunque no quiso entrar en demasiados detalles del contenido, la madre de la cantante dio datos sobre los reproches de una furiosa Lourdes: “Que me meto en su vida, que ella es mayor de edad, que no me quiere ver. Imaginate”, remarcó.
La mujer sugirió que la cantante podría estar considerando volver con su exnovio en este contexto porque se encuentra “en estado de negación”. Además, definió que la manera en la que le habla “no es ella”, y sentenció: “No es la Lourdes que estaba en 2019″.
López aclaró que, dado que la denuncia fue interpuesta por ella como tercera querellante, ella fue quien solicitó la medida de restricción. “Mi denuncia es como tercera querellante así que soy yo la que puso la perimetral. A Lourdes le informaron que yo soy querellante de Leandro, con lo cual me debe odiar el doble”, aseguró.
Insistió en que fue su decisión, independientemente de la voluntad de su hija, y que la Oficina de Violencia Doméstica le otorgó la perimetral solicitada.
La madre de la cantante reflexionó profundamente sobre la relación con su hija, enfatizando su amor incondicional. “Mi amor hacia ella es incondicional. (...) Si a Lourdes no la veo por un año, dos o tres, la voy a seguir amando. Tengo recuerdos de ella. El verdadero amor que necesitás es que el otro sea feliz. Y si ella es feliz recomponiéndose, lejos mío, más que contenta”, enfatizó.
Finalmente, López aclaró que la denuncia es estrictamente contra él (Leandro García) y que la defensa que su hija hizo en público “ratifica más el estado mental de ella”. Desmintió cualquier rumor sobre una posible internación, indicando que: “En ningún momento yo pido o pediré la internación. Porque para eso hay que declararla insana o discapacitada. Y ella no lo está. Ella maneja el dinero, su trabajo. (...) Están haciendo un diagnóstico. Ella va a ser entrevistada. Hay un seguimiento, pero no se le puede dar un tratamiento si no tenemos el diagnóstico”, completó.
