Puro enojo: Lourdes de Bandana culpó a su mamá tras denunciar a su ex pareja

mamá de lourdes fernandez

López aclaró que, dado que la denuncia fue interpuesta por ella como tercera querellante, ella fue quien solicitó la medida de restricción. “Mi denuncia es como tercera querellante así que soy yo la que puso la perimetral. A Lourdes le informaron que yo soy querellante de Leandro, con lo cual me debe odiar el doble”, aseguró.

Insistió en que fue su decisión, independientemente de la voluntad de su hija, y que la Oficina de Violencia Doméstica le otorgó la perimetral solicitada.

La madre de la cantante reflexionó profundamente sobre la relación con su hija, enfatizando su amor incondicional. “Mi amor hacia ella es incondicional. (...) Si a Lourdes no la veo por un año, dos o tres, la voy a seguir amando. Tengo recuerdos de ella. El verdadero amor que necesitás es que el otro sea feliz. Y si ella es feliz recomponiéndose, lejos mío, más que contenta”, enfatizó.

Finalmente, López aclaró que la denuncia es estrictamente contra él (Leandro García) y que la defensa que su hija hizo en público “ratifica más el estado mental de ella”. Desmintió cualquier rumor sobre una posible internación, indicando que: “En ningún momento yo pido o pediré la internación. Porque para eso hay que declararla insana o discapacitada. Y ella no lo está. Ella maneja el dinero, su trabajo. (...) Están haciendo un diagnóstico. Ella va a ser entrevistada. Hay un seguimiento, pero no se le puede dar un tratamiento si no tenemos el diagnóstico”, completó.