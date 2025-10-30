Q'Lokura confirmó fecha en Tecnópolis: cómo y cuándo comprar las entradas

Cuánto salen las entradas para Q'Lokura en Tecnópolis

Las entradas para el show de Q'Lokura en Tecnópolis el próximo 13 de diciembre ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la página de entradauno.

Los precios son los siguientes:

Platea Preferencial: $ 95.000 +SC

Campo Fans Vip: $ 85.000 + SC

Campo General: $ 55.000 + SC

Formada en 2018 por Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera, Q’Lokura se consolidó en tiempo récord como uno de los máximos referentes del cuarteto moderno. Con un sonido fresco, una impronta joven y un vínculo único con su público, la banda logró llevar el género a nuevos escenarios y generaciones.

Desde su debut, Q’Lokura acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, sold outs en el Movistar Arena y presentaciones multitudinarias en todo el país, transformándose en un fenómeno popular que trasciende Córdoba y conquista cada rincón de la Argentina.

Con una energía imparable y una conexión auténtica con su público, Q’Lokura continúa escribiendo su historia… y El Baile Inolvidable promete ser su capítulo más grande hasta ahora.