Q'Lokura confirmó fecha en Tecnópolis: cómo y cuándo comprar las entradas
La banda cordobesa prepara el show más grande de su historia y promete una fiesta cuartetera sin precedentes.
El 13 de diciembre, Tecnópolis se convertirá en una pista de baile cuartetera gigante con “El Baile Inolvidable”, el show más grande de Q’Lokura que promete una verdadera fiesta al aire libre con miles de fanáticos, invitados especiales y una puesta sin precedentes en Buenos Aires.
Tras sus shows agotados en el Movistar Arena, Nico y Facu redoblan la apuesta y se preparan para una jornada única: una noche para bailar, emocionarse y celebrar en comunidad.
“El Baile Inolvidable” será mucho más que un show: habrá artistas invitados, una variada propuesta gastronómica con food trucks y bebidas, y diferentes atracciones y espacios interactivos pensados para disfrutar desde temprano.
La cita es el sábado 13 de diciembre, con apertura de puertas a las 19hs en el predio de Tecnópolis. El público podrá vivir la previa con música, sorpresas y todo el espíritu festivo que caracteriza a la banda cordobesa más convocante del país.
Porque cada vez falta menos para vivir El Baile Inolvidable, la gran celebración de Q’Lokura que quedará en la historia del cuarteto.
Cuánto salen las entradas para Q'Lokura en Tecnópolis
Las entradas para el show de Q'Lokura en Tecnópolis el próximo 13 de diciembre ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la página de entradauno.
Los precios son los siguientes:
- Platea Preferencial: $ 95.000 +SC
- Campo Fans Vip: $ 85.000 + SC
- Campo General: $ 55.000 + SC
Formada en 2018 por Nicolás Sattler y Facundo “Chino” Herrera, Q’Lokura se consolidó en tiempo récord como uno de los máximos referentes del cuarteto moderno. Con un sonido fresco, una impronta joven y un vínculo único con su público, la banda logró llevar el género a nuevos escenarios y generaciones.
Desde su debut, Q’Lokura acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, sold outs en el Movistar Arena y presentaciones multitudinarias en todo el país, transformándose en un fenómeno popular que trasciende Córdoba y conquista cada rincón de la Argentina.
Con una energía imparable y una conexión auténtica con su público, Q’Lokura continúa escribiendo su historia… y El Baile Inolvidable promete ser su capítulo más grande hasta ahora.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario