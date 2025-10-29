Ahora sí: la tajante decisión de Javier Milei y Victoria Villarruel para sellar su enemistad

milei reto villarruel

Además, desde el principio, Villarruel fue mayormente excluida de las reuniones y decisiones del círculo de poder del presidente, siendo su hermana, Karina Milei, y el círculo más cercano al presidente, quienes tienen la influencia decisiva.

Estas y otras particularidades han hecho de este vínculo algo explosivo y difícil de simular: la relación ha estado marcada por la frialdad institucional y la falta de alineamiento político, donde el presidente ha ejercido una clara exclusión de la vicepresidenta de su círculo íntimo.