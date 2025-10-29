Ahora sí: la tajante decisión de Javier Milei y Victoria Villarruel para sellar su enemistad
La conflictiva relación, que surgió casi desde inicio de gestión, el presidente y la vicepresidenta resolvieron cortar sus lazos, incluso, en redes sociales.
Es de público conocimiento que Javier Milei y Victoria Villarruel no se llevan para nada bien. Esta enemistad entre ambos, que se remonta a casi los inicios de la gestión libertaria, no ha hecho más que mostrar a un Gobierno donde su vicepresidenta prácticamente está separada de la actividad del jefe de Estado. No sorprende este modo de procesar, dado que el primer mandatario se caracteriza por arrasar con todo a su paso cuando encuentra disensiones o personas que, simplemente, opinan distinto.
Lo cierto es una actitud que tuvieron tanto el presidente como la vicepresidenta demostró que los lazos están completamente rotos y que, definitivamente, no hay marcha atrás. Javier Milei y Victoria Villarruel dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que -sin lugar a dudas- firma la sentencia de muerte en la relación que han sabido tener.
Aunque pueda parecer irrelevante, hoy las redes sociales son parámetro de quiénes nos caen en gracia y a quiénes definitivamente no queremos. En este nuevo escenario digital, eliminar a una persona de tu cuenta puede significar un claro mensaje de rechazo o desinterés por el otro.
Milei vs. Villarruel: enemigos públicos
Los principales desacuerdos y tensiones entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel se han manifestado en varias áreas, abarcando tanto cuestiones políticas e institucionales como la estructura de poder dentro del gobierno.
Cabe señalar que el desacuerdo más público surgió cuando Villarruel convocó a una sesión en el Senado para tratar el DNU de desregulación económica. El oficialismo, alineado con Milei, buscaba demorar el tratamiento para evitar su rechazo, como finalmente ocurrió.
Además, desde el principio, Villarruel fue mayormente excluida de las reuniones y decisiones del círculo de poder del presidente, siendo su hermana, Karina Milei, y el círculo más cercano al presidente, quienes tienen la influencia decisiva.
Estas y otras particularidades han hecho de este vínculo algo explosivo y difícil de simular: la relación ha estado marcada por la frialdad institucional y la falta de alineamiento político, donde el presidente ha ejercido una clara exclusión de la vicepresidenta de su círculo íntimo.
