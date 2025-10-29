Se revirtieron los resultados de las elecciones legislativas en una provincia: el peronismo le ganó a LLA

La diferencia entre ambos fue mínima, de apenas 621 votos, lo que convierte a la elección en una de las más ajustadas de los últimos ciclos electorales en la provincia. Ricardo Herrera, segundo de la lista oficialista, quedó afuera.

Escrutinio definitivo de las elecciones legislativas

El recuento oficial será clave en ocho provincias estratégicas, entre ellas Buenos Aires, Chaco, La Rioja, La Pampa, Santa Cruz, Corrientes, Chubut y Río Negro, donde los márgenes ajustados podrían alterar tanto el color político de los distritos como la distribución de bancas.

De hecho, en algunos casos, los resultados podrían invertirse, pasando de una fuerza a otra en la asignación de escaños.

Mientras que el escrutinio definitivo en Chaco comenzó este martes a las 18 horas, en La Plata se inicia el miércoles donde la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires estableció cronograma ininterrumpido, mediante una resolución firmada por Jorge Eduardo Di Lorenzo (presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata), Hilda Kogan (presidenta de la Suprema Corte bonaerense) y Alejo Ramos Padilla (juez federal con competencia electoral).