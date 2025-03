Qué dijo Camila Mayan luego de que Alexis Mac Allister y Ailén Cova anunciaran la llegada de su primer hijo

“Nos dijo algo muy cortito: le pregunté por el tema de las cajas, las cosas que habían faltado. Y me dijo que ‘mucho de lo que dicen es show’”, le comentó el notero. Pero Camila se mantuvo firme con su postura: "Por qué otra persona tiene que determinar lo que para uno tiene valor o no. Lo que para mí es importante, es importante. Lo que para vos es importante no te voy a juzgar, es tu vida y tus valores".

Luego, remarcó que le faltaron algunas de sus pertenencias cuando se separó del campeón del mundo: "Lo mostré en un video en YouTube, mostré las fotos de las cajas que habían y las que me encontré. Está todo grabado".

"¿Por qué creés que dicen que hacés show con esto?", le consultó el movilero. "Yo no soy una persona que minimiza lo que le pasa al resto, ni lo que hace el resto, pero hay gente sí es así", le contestó.

Camila Mayan

Alexis Mac Allister y Ailén Cova confirmaron que van a ser padres

Este jueves, Alexis Mac Allister y Ailén Cova anunciaron que serán padres por primera vez. Con un emotivo video en redes sociales, la pareja compartió su emoción con sus miles de seguidores. “Te deseamos y amamos con todo nuestro corazón, nos vemos prontito”, fueron las palabras que expresó la joven dedicadas a su futuro hija.

En las primeras imágenes del video se podía ver a Cova, visiblemente emocionada, cuando Mac Allister le mostraba que la prueba de embarazo había dado positivo. Acto seguido, la pareja se abrazo y besó celebrando la noticia. Luego, el material mostraba la primera ecografía del embarazo y la reacción de sus amigos y familiares al enterarse de la situación. Entre lágrimas, caras de asombro y felicidad, los seres queridos del jugador y la diseñadora mostraron su alegría y apoyo.

Si bien, en algunos casos, la pareja eligió contarle la noticia a sus amigos a través de una llamada, en otras situaciones eligieron sorprender a sus familiares con una caja de regalo. Ese fue el caso de una de las personas más importantes de la familia. “Hola bisabuela, nos vemos pronto”, se leía en la caja que abrió la mujer, antes de besar la panza de Ailén.

Al final del video, se ve a Alexis y Ailén abrazados, besándose. Luego, en un momento, la diseñadora gira su teléfono a la cámara y anuncia el sexo de su bebé: una niña.