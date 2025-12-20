Qué dijo el abogado Agustín Rodríguez tras renunciar a representar a la China Suárez
Tras las dudas sobre la información de Guido Záffora acerca de la actriz, su exabogado salió a aclarar la situación. Enterate lo que dijo acá.
Aunque se encuentra fuera del país, Eugenia “China” Suárez volvió a quedar envuelta en una fuerte repercusión mediática. Este viernes, Guido Záffora afirmó en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América TV, que Agustín Rodríguez dejó de ser su abogado en los conflictos vinculados al fuero familiar.
El dato generó sorpresa inmediata, ya que el letrado acompaña a la actriz desde hace tiempo. Esa trayectoria previa hizo que muchos seguidores de la China pusieran en duda la versión y expresaran su desconfianza en redes sociales, cuestionando la información difundida en el ciclo televisivo.
Frente a las críticas, el periodista decidió ratificar su primicia y recurrió a su cuenta de X (ex Twitter) para mostrar la conversación privada que mantuvo con el propio abogado. Junto a la captura, escribió: "A todos los fans, acá está la respuesta de Agustín Rodríguez".
En el intercambio por WhatsApp, Záffora fue puntual al consultarle: "Dije que la dejabas de representar en familia y solo seguías con el juicio a Yanina". La contestación de Rodríguez fue breve y tajante: "Bueno, perfecto. Es así", antes de cerrar el diálogo con un "Abrazo".
De esta manera, quedó confirmado que Agustín Rodríguez ya no representa a Eugenia China Suárez en las causas de familia, aunque continuará a cargo del proceso judicial que la actriz mantiene contra Yanina Latorre.
Minutos más tarde, el periodista volvió sobre el tema y dejó un mensaje sugestivo al republicar su posteo: "Sé a qué abogado llamó y le dijo que no, y por qué renunció Agustín", aunque optó por no brindar más precisiones al respecto.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario