Julia Calvo sorprendió a Wanda Nara con una confesión íntima en su despedida de MasterChef

El momento se dio apenas minutos antes de que Calvo dejara su delantal sobre la mesada. En un clima cargado de emoción y respeto, la actriz tomó la palabra y, con total naturalidad, expresó: "No sé si confesarte que una gran amiga mía, compañera, ‘oriental’, que quiero mucho... en ningún momento pensé: 'Uy, es la enemiga de mi amiga'. Y te conocí y sos realmente un placer, una compañera... y esto de ayudar. No sé si sirve, pero no dejen de ayudar. No es tiempo perdido". La frase generó un silencio atento en el estudio y dejó en evidencia la intención de Calvo de priorizar los vínculos humanos por encima de las disputas mediáticas.