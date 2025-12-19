Julia Calvo sorprendió a Wanda Nara con una confesión íntima en su despedida de MasterChef
La actriz habló sin filtros al dejar la competencia y reconoció su fuerte vínculo con la China Suárez, una revelación que generó un momento inesperado frente a la conductora.
La eliminación de Julia Calvo de MasterChef Celebrity no pasó inadvertida, pero no fue precisamente por su desempeño culinario. El foco se trasladó rápidamente a su discurso de despedida, cuando la actriz decidió sincerarse frente a Wanda Nara y compartir una confesión personal que sorprendió a todos: su estrecha amistad con la China Suárez, figura históricamente enfrentada con la conductora del programa.
El momento se dio apenas minutos antes de que Calvo dejara su delantal sobre la mesada. En un clima cargado de emoción y respeto, la actriz tomó la palabra y, con total naturalidad, expresó: "No sé si confesarte que una gran amiga mía, compañera, ‘oriental’, que quiero mucho... en ningún momento pensé: 'Uy, es la enemiga de mi amiga'. Y te conocí y sos realmente un placer, una compañera... y esto de ayudar. No sé si sirve, pero no dejen de ayudar. No es tiempo perdido". La frase generó un silencio atento en el estudio y dejó en evidencia la intención de Calvo de priorizar los vínculos humanos por encima de las disputas mediáticas.
Lejos de quedar como un simple comentario al aire, la confesión tuvo continuidad fuera del programa. Julia Calvo amplió sus declaraciones en diálogo con Verónica Lozano, donde profundizó sobre cómo vivió la experiencia de trabajar junto a Wanda, pese a su cercanía con la actual pareja de Mauro Icardi. Allí recordó que incluso evaluó si debía o no plantear el tema: “Inclusive a Wanda se me ocurrió decirle lo que me pasaba. Yo he tenido una gran compañera de novelas, de muchas novelas... una persona que quiero mucho, que vi crecer, que me ha confesado cosas como sobrina, que es la China (Suárez). Y de repente dije ‘¡Uy! Tengo que trabajar con Wanda’”.
Al aceptar el desafío de MasterChef Celebrity, Calvo describió la situación con una metáfora contundente: “estar en el medio de una pareja”. Sin embargo, la experiencia terminó siendo muy distinta a la que imaginaba. Según relató, se encontró con una faceta de Wanda que no esperaba: “Y de repente me encontré con una Wanda espectacular, vulnerable, solidaria. Yo la disfruté mucho, creo que se lo hice saber cada vez que pude. La verdad que ‘Gracias’, le decía, un gracias... porque es fantástica”.
La anécdota tuvo incluso un cierre cargado de humor, cuando Calvo recordó la reacción de la propia conductora ante su confesión. "Sí. Y... y ella me dijo algo muy simpático. Muy hermoso, pero muy en su estilo de humor: 'Si hubiera sabido, te hubiera clavado una navaja' (risas). Y digo: ‘No, boluda, está todo bien’", contó entre risas.
Finalmente, la actriz dejó una reflexión que sintetiza su postura frente a los conflictos mediáticos: “Está todo bien porque cada una es cada una... y conocí a dos personas hermosas”. Un mensaje que, sin buscarlo, terminó siendo uno de los momentos más comentados de la temporada.
