La China Suárez y su decisión sobre el futuro laboral de Mauro Icardi: "Acá se va a hacer lo que quiera ella"
Según el periodista Roberto Antolín en el programa Mitre Live, la actriz ya ha tomado una determinación sobre su próximo destino residencial junto a su pareja.
El desempeño de Mauro Icardi en el Galatasaray turco atraviesa su punto más bajo, coincidiendo con la reciente aparición de reportes sobre clubes españoles que buscan contratar al futbolista.
Durante la emisión de “Mitre Live”, Juan Etchegoyen dialogó con el colega español Roberto Antolín. Este último no solo confirmó qué equipos tienen en la mira al delantero, sino que además afirmó que la decisión final dependerá de la voluntad de la China Suárez.
El periodista europeo inició su exposición refiriéndose a la veracidad de la información: “Yo creo que los periodistas nunca nos inventamos las noticias, ni en Argentina, ni en España, ni en Turquía ni en ningún país. Las fake news siempre vienen de la parte interesada y esto es lo que pasa con Icardi. Él ha pasado su contrato lesionado y enamorado de la China Suárez”.
La preferencia de la China Suárez: quiere mudarse a España
Añadió luego, citando la preferencia de la actriz: “Ella ya le ha dicho que quiere España y no quiere ninguna aventura musulmana más y a ella le gusta España. O Elche o Real Oviedo cerca de Madrid, son dos clubes menores, pero te da la garantía en España y se vive muy bien”.
Respecto de la decisión residencial de la actriz, Antolín lanzó: "Son esas dos opciones las que se están barajando y la China Suárez quiere venirse a España. Esto sería a partir de junio del año que viene cuando finalice su contrato con el Galatasaray. Él tiene que ir a un lugar con su pareja esté feliz y ese lugar no es Estambul", señaló.
Y añadió: "Llegar a un club como agente libre te genera tener un buen contrato. En Madrid la China ya estuvo cómoda y tiene amigos y acá se va a hacer lo que diga la China Suárez, no le des más vueltas".
