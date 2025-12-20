Un adiós que impacta de lleno en la vida de la China Suárez: de quién se trata

La actriz inició una demanda contra la conductora de SQP (América TV) por presunto hostigamiento y daño moral, al considerar que algunos de sus dichos públicos habrían afectado su vida privada y la de su familia.

La causa tuvo una audiencia en mayo de 2025, cuyos detalles no se difundieron por confidencialidad. Tras ese encuentro, Yanina Latorre desestimó las acusaciones y calificó los planteos en su contra como exagerados.