Qué dijo Gabriela Sabatini sobre la llegada de la hija de Oriana y Paulo Dybala: "Es lo más..."

Embed - EXCLUSIVO: GABRIELA SABATINI HABLÓ DE LAS INTERNAS DE SU FAMILIA

El descargo de Catherine Fulop tras la llegada de Gabriela Sabatini a Buenos Aires

La vuelta de Gabriela Sabatini a la Argentina ha generado un enorme revuelo, pero no precisamente por motivos deportivos. Si bien su presencia en el país es motivo de alegría para muchos de sus seguidores, el aterrizaje de la extenista puso otra vez bajo la lupa la profunda crisis que atraviesa el vínculo con su hermano, Ova Sabatini, y el resto de su familia más cercana. Esta grieta, que parece no tener retorno, se hizo más evidente que nunca ante la mirada del público y los medios de comunicación.

La falta de relación no es una novedad, pero alcanzó su punto máximo de exposición cuando Gaby decidió no asistir al casamiento de su sobrina, Oriana Sabatini, con el futbolista Paulo Dybala. Aquella ausencia en una de las bodas más importantes del año pasado dejó en claro que la fractura interna es real y profunda. Según trascendió, el conflicto se habría originado tras la muerte de la madre de ambos, Beatriz Garofalo, en abril de 2021, momento en que los desacuerdos familiares habrían abierto una herida que, lejos de sanar, se volvió crónica.

Recientemente, un cronista del programa Infama logró interceptar a la deportista mientras paseaba en bicicleta por las calles porteñas. Aunque se mostró amable al hablar de su pasión por el ciclismo y sus proyectos comerciales vinculados a la perfumería, su actitud cambió drásticamente cuando el periodista intentó consultarle por el embarazo de Oriana. Ante la pregunta sobre el bebé que espera su sobrina, la respuesta fue tajante: “Te dejo”, lanzó antes de retirarse rápidamente, evitando cualquier tipo de declaración sobre su familia.

Esta postura esquiva contrasta con el sentimiento que se vive en el hogar de su hermano. Catherine Fulop, esposa de Ova, decidió romper el silencio en una charla con Teleshow, aunque lo hizo con una prudencia que denota la delicadeza del tema. La actriz venezolana confesó que prefiere no profundizar en el asunto por el impacto emocional que genera en su marido. “Ya he hablado de Gaby. A veces hago comentarios. La verdad que últimamente no quiero hacer ningún comentario porque, ¿sabes qué? Ova se me pone demasiado triste”, reveló Fulop.

La falta de comunicación es tal que la familia asegura no tener noticias de la extenista desde hace tiempo. Catherine intentó explicar esta situación desde una mirada comprensiva pero resignada, admitiendo que cada integrante procesa sus sentimientos de manera distinta. “A veces la gente actúa y uno no sabe por qué. Nosotros, mucha parte de lo que fue la vida de Gaby no sabemos porque ella no está. Pero, bueno, cada uno hace lo que puede con su vida, con sus emociones y está bien. La queremos. Ella va a ser siempre mi cuñada”, manifestó con sinceridad.

A pesar del cariño que afirman tenerle, el distanciamiento parece ser una etapa ya asimilada, aunque dolorosa. Fulop subrayó que ya han pasado dos años desde que el conflicto se instaló y que han aprendido a convivir con ese vacío. “Ya es un duelo que ya está, ya pasaron como dos años. Mira, no sabemos nada de ella, pero está todo bien. La verdad es que Ova es el más afectado, por supuesto. A mí me entristece, pero, bueno… Ya no duele como al principio. No sabemos nada de ella, eso es lo único que te puedo decir”, concluyó la actriz.

Mientras el silencio de Gabriela sigue siendo su respuesta más potente, el resto del clan Sabatini busca enfocarse en el futuro. Catherine adelantó que el próximo 17 de febrero viajará a Roma para acompañar a su hija Oriana en la dulce espera, intentando fortalecer los vínculos que sí permanecen unidos, mientras la posibilidad de una reconciliación con la tía Gaby sigue pareciendo una meta lejana y perdida en el tiempo.