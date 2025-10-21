Qué dijo Mariana Brey sobre su posible llegada a LAM para reemplazar a Yanina Latorre

La salida de Yanina Latorre de LAM agitó el avispero en la televisión y desató una ola de versiones sobre quién podría ocupar su silla en el programa de Ángel de Brito. En medio de esa tormenta de rumores, el nombre de Mariana Brey se instaló con fuerza como una de las candidatas más firmes para sumarse al ciclo de América. Sin embargo, la periodista decidió romper el silencio y aclaró de manera contundente cómo es realmente su situación.