Qué dijo Mariana Brey sobre su posible llegada a LAM para reemplazar a Yanina Latorre
Tras el anuncio de Yanina Latorre sobre su salida del ciclo de Ángel de Brito, comenzó una danza de nombres y el de la periodista de C5N sonó con fuerza.
La salida de Yanina Latorre de LAM agitó el avispero en la televisión y desató una ola de versiones sobre quién podría ocupar su silla en el programa de Ángel de Brito. En medio de esa tormenta de rumores, el nombre de Mariana Brey se instaló con fuerza como una de las candidatas más firmes para sumarse al ciclo de América. Sin embargo, la periodista decidió romper el silencio y aclaró de manera contundente cómo es realmente su situación.
El periodista Juan Etchegoyen contó que se comunicó directamente con la panelista para saber si efectivamente estaba en negociaciones con LAM. “Hace unos días se confirmó lo que te conté hace un mes, que tiene que ver con la salida de Yanina Latorre de LAM. Fue justamente Yani la que dijo que seguramente la reemplazará Mariana Brey el año que viene en el ciclo de Ángel, y tengo novedades al respecto”, relató el conductor.
Etchegoyen explicó que la charla con Brey sirvió para aclarar el panorama y desactivar las versiones que la vinculaban al programa de espectáculos de América. “Hablé con Mariana, que me dio un poco el panorama que tiene hoy en día de estos rumores. Hasta ahora no se había referido a su situación ni a los dichos de Yanina, que prácticamente la dio como su reemplazante”, señaló.
Finalmente, el periodista reveló el mensaje que la panelista le envió en privado, en el que fue tajante respecto a su futuro profesional. “Hola Juan, por ahora para 2026 no tengo nada cerrado. Primero me voy a juntar con Telefe, que tengo contrato vigente”, expresó Brey, dejando en claro que su vínculo actual con el canal sigue siendo su prioridad.
Y para cerrar toda especulación, remató con una frase que terminó de calmar el ruido mediático: “No tengo aún nada cerrado y la prioridad la tiene Telefe”. Con esas palabras, Mariana Brey puso fin —al menos por ahora— a la versión que la ubicaba como la nueva figura de LAM, mientras el programa de De Brito se prepara para encarar una nueva etapa sin su panelista más emblemática.
