Qué dijo Marynés Breña sobre la crisis con Guillermo Francella tras 38 años juntos

El periodista recordó que Francella había comentado días antes que "estaba todo bien". En ese mismo tono, Marynés reafirmó: "Está todo muy bien, estamos los cuatro bien, eso es lo más importante como familia".

Sobre la furiosa reacción de Ricardo Francella, el hermano de Guillermo, quien se enojó con Paula Varela por dar a conocer la primicia de la noticia, Marynés opinó: "No, pobre, nada, divino. Es una persona que quiero mucho. Se sacó, no sé, esas cosas de la vida".

"Es un poco polvorita, como buen tano. Es una persona que no está acostumbrada a los medios, así que...", añadió.

Finalmente, le preguntaron sobre su ausencia en los Martín Fierro de Cine, a lo que Marynés explicó que no estuvo presente porque "estaba en Miami". También aclaró que no está instalada en el exterior: "No sé por qué dijeron eso. Cuando él se fue a filmar, estuve con mi hermana que vive en España. Teníamos programado un viaje para ir a España e Italia, que fue en nuestro aniversario".

El descargo de Guillermo Francella

Semanas atrás, Guillermo Francella rompió el silencio en Intrusos y dio detalles sobre su supuesta separación tras 38 años de amor. “Primero pido disculpas porque me ha llamado todo el mundo, estoy con una película muy difícil de 12 horas por día. Gracias por la preocupación, está todo bien”, comenzó el actor muy tranquilo.

“No hay nada raro, somos una familia hermosa, como dijo mi hija. Hoy hablé tres veces con Marynés, no hay ninguna rispidez. Como todo matrimonio, llevo 38 años, entre noviazgo y casamiento, y estamos en esas mesetas que ocurren”, reveló Francella. "Se exacerbó y se mezcló todo. Metieron a mi hermano, pobre, y no todo el mundo lo banca. Muchas veces arrancan con la cámara encendida y eso te mata, yo ya estoy canchero. Ayer estuve cenando con él”, detalló.

Para cerrar, dijo que siguen estando unidos con Marynés: “Estamos muy cerca, muy unidos, festejamos el cumpleaños de Nico juntos. Nada mal, se ventiló algo que no imaginé que se iba a ventilar”. La pareja se conoció en 1987; esa misma noche, en el cumpleaños del hermano de Francella, se dieron su primer beso y comenzaron su relación. Ambos son padres de Nicolás y Johanna Yoyi Francella, quienes son actores y streamers.