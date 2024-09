Qué dijo Santiago Del Moro sobre Furia al recibir el Martín Fierro por Gran Hermano

Aunque Martín Ku estuvo presente en la previa, no fue invitado a la mesa principal, donde se encontraban exparticipantes como Bautista Mascia, Emma Vich y Nico Grosman, los tres finalistas, junto con Cata, Licha, Rosina y Denisse. Estas presencias fueron cuestionadas, ya que dejaron fuera a otros jugadores que permanecieron más tiempo en la casa.

La exclusión de Martín en la fiesta se reveló a último momento, sorprendiendo incluso al propio Ku. Después de la previa y la transmisión de la alfombra azul, tuvo que abandonar el hotel, aún vestido de etiqueta, y se fue a comer un choripán a la Costanera, mientras sus amigos “Los Bros” estaban en la mesa del programa.

Embed A Santiago Del Moro le importó una mierda q Telefe, Kuarzo ,Aptra y Ventura no quieran a Furia



"JULI FURIA, ESTO TAMBIÉN ES TUYO"

La mina tendrá sus 500 mil cosas cancelables, podrás odiarla o amarla pero GH2024 fue #GranFuria #MartinFierro #MF2024pic.twitter.com/QWW3QvtnfO — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) September 10, 2024

Furia: intento de boicot y dedicatoria de Santiago del Moro

Otra notable y polémica ausencia fue la de Furia, ya que muchos consideraban a Juliana Scaglione como una de las protagonistas del reality show. Sin embargo, tras romper su contrato con el canal, no fue invitada ni a la previa, como ocurrió con Martín Ku y otros exjugadores, ni a la gala televisiva.

Ante esta situación, Juliana convocó a un apagón como protesta, instando a sus seguidores a no ver la transmisión de los Martín Fierro para afectar el rating del canal que no le dio un lugar en el evento. A pesar de su enfrentamiento con la cadena, Santiago del Moro le dedicó el premio que Gran Hermano recibió como mejor reality. "Gracias a los chicos que están y a los que no... Juli, Furia, esto es tuyo también", expresó el conductor al levantar el trofeo.