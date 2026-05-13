Furia Scaglione y Catalina Gorostidi se dijeron de todo en redes: de "hija de put..." a "resentida"

La respuesta de Catalina no se hizo esperar

Lejos de quedarse callada, la médica pediatra se abalanzó sobre su excompañera y escribió: "¡El delirio es total! ¡Conmigo no, furia querida! ¡RESENTIDA DE LA VIDA! ¡Yo me llevo bien con todos mis compañeros, amora! Cosa que vos no, porque te crees que sos Susana Giménez de Telefe y sos una simple mina que salió ¡SEXTA DE UN REALITY!".

Y añadió, enojada: "Nunca te dejamos sin comer, así que cambia el papel de víctima por algo mejor, ¿o que pasa? ¿Seguís dolida? GRACIAS A DIOS HAY CLIPS DONDE TE OFREZCO “MI” COMIDA porque VOS PREFERÍAS COMPRARTE 3 PAQUETES DE PUCHOS ANTES QUE UN DULCE DE LECHE", continuó.

Y concluyó diciendo: "Sabés cómo organizábamos la plata de los puchos así que a cerrar más el orto, nenita, porque el papel de delirante ya aburre".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Catigorostidi_/status/2054566369543237994&partner=&hide_thread=false El delirio es total !

Conmigo no furia querida ! RESENTIDA DE LA VIDA !

Yo me llevo bien con todos mis compañeros AMORA ! Cosa que vos no porque te crees que sos Susana Giménez de Telefe y sos una simple mina que salió SEXTA DE UN reality !

Nunca te dejamos sin comer, así que… pic.twitter.com/XLEQdm2WSP — Catalina gorostidi (@Catigorostidi_) May 13, 2026

La reacción de Furia a la respuesta de Catalina

Decidida a continuar confrontando, Furia volvió a responder, en un intercambio donde también se involucraron los fanáticos de ambas. Mirá:

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