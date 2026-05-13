Furia Scaglione y Catalina Gorostidi se dijeron de todo en redes: de "hija de put..." a "resentida"
Las exparticipantes de Gran Hermano no superan la enemistad que nació luego de un fuerte vínculo en reality show de Telefe. Mirá el feroz cruce.
El interminable conflicto entre Furia Scaglione y Catalina Gorostidi -ambas exparticipantes de Gran Hermano 2024- sumó un nuevo capítulo con un feroz cruce en redes sociales. Las exconcursantes del reality de Telefe, que supieron ser muy amigas dentro de la competencia, se volvieron a declarar la guerra en X.
Inicialmente, Furia escribió: "Si me dejaron sin comer con leucemia diagnosticada es porque yo lo permití. Lo de mal votos del fraude contra la producción eso está en juicio, ahora lo que hizo una médica de esconderme la comida eso tiene que ser repudiado, le encanta hablar de mí, ok, ahora le contesto a la hija de puta que dice tener un título y que deja sin comer a sus compañeros", comenzó la mediática, reavivando la guerra entre ambas.
Y añadió: "Ahí la tenés a la que le dan un micrófono y se jacta de buena gente. No te dan laburo en otro lado porque sos una mierda y porque todos los compañeros renuncian porque sos inaguantable. Ahí tienen a la enferma psiquiátrica que hace 3 años me hostiga y DGO y GH son cómplices de esto", indicó, apuntando también a la producción.
"Que tengan buen día y a las mierdas que le vuelva la mierda", sentenció.
La respuesta de Catalina no se hizo esperar
Lejos de quedarse callada, la médica pediatra se abalanzó sobre su excompañera y escribió: "¡El delirio es total! ¡Conmigo no, furia querida! ¡RESENTIDA DE LA VIDA! ¡Yo me llevo bien con todos mis compañeros, amora! Cosa que vos no, porque te crees que sos Susana Giménez de Telefe y sos una simple mina que salió ¡SEXTA DE UN REALITY!".
Y añadió, enojada: "Nunca te dejamos sin comer, así que cambia el papel de víctima por algo mejor, ¿o que pasa? ¿Seguís dolida? GRACIAS A DIOS HAY CLIPS DONDE TE OFREZCO “MI” COMIDA porque VOS PREFERÍAS COMPRARTE 3 PAQUETES DE PUCHOS ANTES QUE UN DULCE DE LECHE", continuó.
Y concluyó diciendo: "Sabés cómo organizábamos la plata de los puchos así que a cerrar más el orto, nenita, porque el papel de delirante ya aburre".
La reacción de Furia a la respuesta de Catalina
Decidida a continuar confrontando, Furia volvió a responder, en un intercambio donde también se involucraron los fanáticos de ambas. Mirá:
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