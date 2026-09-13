¿Qué le pasaba?: Flor Vigna sorprendió con un video de cabeza y tirándose aceite de cocina encima
La cantante mostró el backstage de Fucking Self Love y sorprendió con un particular recurso estético: se cubrió el cuerpo con aceite de cocina para lograr un efecto brillante.
Flor Vigna vuelve a ser noticia. Semanas después de su polémica y fuertemente rechazada declaración en La Casa de los Famosos México, donde afirmó que tiene "un poquito de autismo" y que se trata de "una cuestión mental" que puede superar con voluntad propia, la afirmación fue considerada una banalización de una condición del neurodesarrollo que no se mide en grados ni se "cura" con esfuerzo personal. Ahora, la cantante quedó nuevamente en el centro de la escena por una situación tan singular como controversial: en las últimas horas se viralizaron imágenes que exponen detalles insólitos de sus métodos de trabajo.
La artista decidió compartir parte del backstage de su último videoclip, Fucking Self Love, en el que aborda el amor propio. Con este lanzamiento, advirtió que comienza una nueva etapa tras las tormentas y polémicas que generó con canciones dedicadas a sus exparejas. En el material difundido se la observa durante el segundo ensayo. Allí aparece una escena que llamó la atención de todos: para verse más "brillante", la bailarina se bañó en aceite de cocina. Las imágenes muestran a uno de sus asistentes acercándose y colocando un poco de este ingrediente en sus manos para que ella pueda esparcirlo por todo el cuerpo.
La sucesión de situaciones insólitas alrededor de su figura ya es parte de un patrón reconocible: cada nuevo lanzamiento viene acompañado de un detalle que genera ruido y reacciones encontradas entre sus seguidores. Si el objetivo era llamar la atención, el resultado está a la vista: el video se viralizó y volvió a ponerla en boca de todos.
La situación descolocó por completo y hasta se la puede ver bromeando al respecto. "El aceite más barato que encuentres", explica en un texto, antes de mostrar el efecto y el resultado que tiene en la grabación del video, y cómo se ve su físico tras ello. De inmediato hay un salto de imagen y se la puede ver a Vigna de cabeza, usando sus antebrazos como soporte y en una clara muestra de su destreza física. Todo, obviamente, manteniendo el efecto visual del brillo gracias al aceite de cocina que se había pasado previamente. Las imágenes causaron sorpresa entre sus seguidores.
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