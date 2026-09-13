¿Qué le pasaba?: Flor Vigna sorprendió con un video de cabeza y tirándose aceite de cocina encima

La situación descolocó por completo y hasta se la puede ver bromeando al respecto. "El aceite más barato que encuentres", explica en un texto, antes de mostrar el efecto y el resultado que tiene en la grabación del video, y cómo se ve su físico tras ello. De inmediato hay un salto de imagen y se la puede ver a Vigna de cabeza, usando sus antebrazos como soporte y en una clara muestra de su destreza física. Todo, obviamente, manteniendo el efecto visual del brillo gracias al aceite de cocina que se había pasado previamente. Las imágenes causaron sorpresa entre sus seguidores.