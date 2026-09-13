Marta Fort se escapó a la nieve con su nuevo novio: ¿el galán se parece a su papá?

El detalle más llamativo de su elección fue un sombrero cowboy marrón oscuro, que tenía un toro dorado en la cinta y una correa negra al mentón. Completó su estilismo con el pelo rubio suelto y uñas en tonalidad nude.

Juan Manuel Ramírez, en tanto, eligió una propuesta más urbana para la jornada. Llevó un hoodie gris, pantalón negro y una bufanda gris con flecos, además de un reloj negro y un anillo dorado.

Entre las postales que compartieron apareció una imagen de la pareja en medio de la nieve, con las montañas completamente blancas como escenario. Allí se los pudo ver sonrientes y disfrutando juntos de la breve estadía.

Diversión en la nieve durante el viaje a Mendoza

Además de las fotografías de la pareja, Marta mostró el costado más relajado del viaje a través de un video protagonizado por ella, Ramírez y la amiga que los acompañó.

Los tres improvisaron una guerra de bolas de nieve en un camino de Mendoza, rodeados por árboles, montañas y un paisaje completamente cubierto de blanco. En las imágenes se observa cómo juntaban nieve del suelo para luego arrojársela entre ellos mientras corrían y se divertían.

La influencer también compartió otras postales que permitieron apreciar las condiciones del lugar. Una de ellas fue tomada desde un alero y tuvo como protagonista a un perro marrón que observaba una ladera cubierta de nieve, mientras del techo colgaban formaciones de hielo.

De esta manera, pese a tratarse de una visita fugaz, Marta Fort y Juan Manuel Ramírez aprovecharon su paso por Mendoza para disfrutar de la nieve y sumar sus primeras postales juntos después de confirmar públicamente su noviazgo.

Quién es Juan Manuel Ramírez, el novio de Marta Fort que comparte su pasión por los viajes

Aunque su nombre comenzó a ganar mayor repercusión a partir de su relación con Marta Fort, Juan Manuel Ramírez mantiene una exposición considerablemente menor y gran parte de lo que se conoce sobre él surge de las publicaciones que realiza en sus redes sociales.

Su perfil de Instagram ya reúne más de 50 mil seguidores y funciona como una ventana a algunos de sus principales intereses. Allí alterna recuerdos de los destinos que visitó dentro y fuera de la Argentina con contenido relacionado con el entrenamiento y diferentes momentos de su vida cotidiana.

Los autos deportivos también tienen una presencia importante entre sus publicaciones. A eso se suma su interés por la actividad física y los tatuajes, dos características que aparecen con frecuencia en las fotografías y videos que comparte.

Ramírez dedica buena parte de su tiempo al fitness y suele registrar sus pasos por el gimnasio, además de actividades y planes al aire libre. En ese aspecto, encuentra un punto en común con la hija de Ricardo Fort, quien también muestra habitualmente su rutina de entrenamiento y su interés por mantenerse activa.

De esta manera, pese a elegir un perfil más reservado que Marta, sus redes permiten conocer algunas de las aficiones y actividades que forman parte de su día a día.