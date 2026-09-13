El momento siniestro de Fernán Miras: hizo un ritual para alejar a la gente tóxica y el papel se negó a arder

En el programa Podemos Hablar de Telefe, Fernán Mirás quiso hacer un ritual para alejar a la "gente chota" de su vida, pero el papel se le cayó al piso. La fallida ceremonia, que hizo reír a todos los presentes, era parte del relato del artista sobre las cosas que aprendió después de pasar por experiencias extremas como estar al borde de la muerte y salvarse de un aneurisma. Más allá de esta nueva sabiduría adquirida, Miras, contó que en aquella situación se mantuvo consciente en todo momento mientras llamaban a un médico, a la ambulancia y lo trasladaban de urgencia al centro de salud. Al llegar, los profesionales le informaron que debían operarlo de urgencia en solo 15 minutos, en una cirugía con alto nivel de riesgo.