El momento siniestro de Fernán Miras: hizo un ritual para alejar a la gente tóxica y el papel se negó a arder
El actor habló sobre sus recientes aprendizajes existenciales y vivió al aire una secuencia enigmática.
En el programa Podemos Hablar de Telefe, Fernán Mirás quiso hacer un ritual para alejar a la "gente chota" de su vida, pero el papel se le cayó al piso. La fallida ceremonia, que hizo reír a todos los presentes, era parte del relato del artista sobre las cosas que aprendió después de pasar por experiencias extremas como estar al borde de la muerte y salvarse de un aneurisma. Más allá de esta nueva sabiduría adquirida, Miras, contó que en aquella situación se mantuvo consciente en todo momento mientras llamaban a un médico, a la ambulancia y lo trasladaban de urgencia al centro de salud. Al llegar, los profesionales le informaron que debían operarlo de urgencia en solo 15 minutos, en una cirugía con alto nivel de riesgo.
Frente al inminente ingreso al quirófano y ante la incertidumbre del momento, Mirás reaccionó pidiéndole al médico si podían operarlo en cinco minutos, impulsado por la incomodidad de no saber qué hacer en esa breve espera. En esa ventana de tiempo, decidió dejarles mensajes de WhatsApp velados a sus hijos (de 10 y 15 años en aquel entonces), expresándoles su amor para que los conservaran en caso de un desenlace fatal, pero disfrazando el contenido para no asustarlos.
Tras una intervención exitosa, el cineasta permaneció dos semanas internado en terapia intensiva. Durante ese periodo, bajo los efectos de la morfina, realizó llamadas y dejó audios en broma a varios allegados y colegas —entre ellos Darío Grandinetti y Griselda Siciliani— fingiendo sufrir una hemiplegia, bromas de las cuales ni siquiera se acordaba hasta que sus amigos se lo recordaron tiempo después.
A raíz de esta experiencia límite, Mirás asegura que adquirió una conciencia profunda sobre lo efímera que es la vida. Asimismo, destaca que tras superar el cuadro percibe la realidad de una manera mucho más luminosa y que las únicas "secuelas" que le quedaron son los chistes recurrentes con sus hijos sobre el tema y su incapacidad para negarse a ir a programas de televisión cuando lo invitan.
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