Juana Viale habló sobre Mirtha Legrand y soprendió con un calificativo: "Hay que retenerla. La señora es..."

Qué es un hamartoma pulmonar, la afección que padece Mirtha Legrand

Un hamartoma pulmonar es un tumor benigno (no canceroso) que se forma en los pulmones. Es el tipo de tumor benigno más frecuente en el pulmón.

Está formado por un crecimiento anómalo de tejidos que normalmente ya existen en el pulmón, como cartílago, grasa, tejido conectivo y células epiteliales. Todos estos elementos se mezclan de forma desorganizada. Es de crecimiento muy lento y rara vez se convierte en un tumor maligno (cáncer).

Cabe señalar que ocurre con más frecuencia en adultos de entre 40 y 70 años, y es más común en hombres que en mujeres.

La gran mayoría de las veces no causa ningún síntoma. Se suele descubrir de forma casual ("hallazgo incidental") al realizar una radiografía de tórax o una tomografía (TAC) por otra razón. Si crece cerca de una vía aérea principal o alcanza un tamaño grande, puede provocar tos, dificultad para respirar (disnea), dolor torácico o infecciones respiratorias recurrentes.