Juana Viale habló sobre Mirtha Legrand y soprendió con un calificativo: "Hay que retenerla. La señora es..."
La nieta de la diva volvió a ponerse al frente de La noche de Mirtha y habló sobre su estado de salud.
“¿Y por qué estoy yo? Porque mi abuelita sigue en la clínica, pero poniéndose de mil maravillas”, manifestó Juana Viale en el inicio del programa. “Hay que retenerla a la señora, porque ustedes saben cómo es. La señora es eventera, ya estaría en todos lados”, comentó entre risas. “Entonces los médicos le dicen: ‘No, mirá, chiquita, quedate un ratito’. Así que está ahí”, sostuvo llevando tranquilidad a la audiencia sobre la recuperación de la estrella.
Las autoridades del Sanatorio Mater Dei emitieron este viernes un nuevo comunicado oficial para actualizar el estado clínico de Mirtha Legrand. Según detalló el informe firmado por el director médico Enrique Echagüe, la histórica conductora televisiva continúa evolucionando de manera favorable de su reciente cuadro respiratorio.
Si no se producen cambios en su evolución, el próximo parte médico será emitido el lunes 14 de septiembre.
La evolución favorable y las visitas a la conductora: el parte médico del viernes
El documento, el jefe de los médicos destacó que la paciente mantiene una participación activa junto a su kinesiólogo para avanzar con la recuperación pertinente. Además, desde la institución precisaron que la presentadora se encuentra muy atenta a todas sus actividades personales y ya está recibiendo las visitas de amigos y familiares en el establecimiento.
A través del mismo escrito, la diva aprovechó la oportunidad para agradecer profundamente todas las muestras de cariño recibidas por parte del público durante su internación. Finalmente, el centro de salud porteño anticipó que, de no mediar cambios repentinos en su situación clínica, el próximo día lunes emitirán un nuevo reporte médico actualizado.
Qué es un hamartoma pulmonar, la afección que padece Mirtha Legrand
Un hamartoma pulmonar es un tumor benigno (no canceroso) que se forma en los pulmones. Es el tipo de tumor benigno más frecuente en el pulmón.
Está formado por un crecimiento anómalo de tejidos que normalmente ya existen en el pulmón, como cartílago, grasa, tejido conectivo y células epiteliales. Todos estos elementos se mezclan de forma desorganizada. Es de crecimiento muy lento y rara vez se convierte en un tumor maligno (cáncer).
Cabe señalar que ocurre con más frecuencia en adultos de entre 40 y 70 años, y es más común en hombres que en mujeres.
La gran mayoría de las veces no causa ningún síntoma. Se suele descubrir de forma casual ("hallazgo incidental") al realizar una radiografía de tórax o una tomografía (TAC) por otra razón. Si crece cerca de una vía aérea principal o alcanza un tamaño grande, puede provocar tos, dificultad para respirar (disnea), dolor torácico o infecciones respiratorias recurrentes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario