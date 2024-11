Quién es el mejor actor de la historia, según el gran Jack Nicholson

“Lo digo en serio cuando digo que si no puedes apreciar a Marlon Brando, no sabría cómo hablar contigo. Si hay algo obvio en la vida, es esto. Otros actores no andan discutiendo quién es el mejor actor del mundo, porque es obvio: Marlon Brando lo es”, aseguró.

En entrevista con Rolling Stone, Nicholson dijo que fue una inspiración ver a Brando en la película ‘Salvaje’, de 1953, dirigida por László Benedek, producida por Stanley Kramer y coprotagonizada por Mary Murphy, Robert Keith y Lee Marvin.

“Cambió mi vida para siempre… No hay nadie antes ni después como Marlon Brando. Es un genio que desafió y transformó las reglas del arte”, sentenció el protagonista de ‘Chinatown’, ‘El último deber’ y ‘Reds’, entre otros éxitos de crítica y público.

Missouri.jpg Marlon Brando y Jack Nicholson en 'Missouri'.

En 1976, Nicholson y Brando coincidieron en ‘Missouri’ y para Nicholson fue un sueño hecho realidad, pero también fue la oportunidad para mirarlo de cerca y aprender del mejor actor de todos los tiempos, según su opinión.

“Brando fue el principio y el fin de su propia revolución. Era un artista monumental, no había forma de seguir sus pasos. Realmente sacudió al mundo, y su influencia estará ahí para siempre”, afirmó de quien llegó a ser amigo.

Marlon Brando nació en Omaha el 3 de abril de 1924 y falleció en Los Ángeles el 1 de julio de 2004; inició su carrera cinematográfica con la película ‘Hombres’ (1950), saltando a la fama universal el año siguiente con su encarnación de Stanley Kowalski en ‘Un tranvía llamado Deseo’.

Confirmó su calidad interpretativa en papeles consagratorios en filmes como ‘Piel de serpiente’ (1960), ‘La jauría humana’ (1966), ‘El Padrino’ (1972), ‘Último tango en París’ (1972) y ‘Apocalipsis Now’ (1979).