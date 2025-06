Quién es Ivana Capialbi, la presunta nueva novia de Alex Caniggia

Al recorrer su cuenta de Instagram, se puede notar una clara afinidad con el universo Caniggia: carteras de Hermès, Chanel y Louis Vuitton, accesorios de alto valor como relojes Rolex, uñas producidas al detalle y escenarios que alternan entre hoteles de lujo y restaurantes top como Gardiner o el SLS de Puerto Madero. Su perfil, en definitiva, es una postal constante de la vida de alto vuelo.

Algunas imágenes recientes la muestran junto a Alexander en distintos planes, desde escapadas nocturnas hasta reuniones más íntimas como un almuerzo en el castillo de La Candelaria, en Lobos. En ese mismo contexto aparece también la hija de él, Venezia, aunque siempre con su rostro cubierto por un emoji de osito, al igual que lo hacían tanto Caniggia como Melody Luz desde su nacimiento.

La decisión de preservar la identidad de la niña en redes sociales parece haber sido adoptada también por Ivana, lo que refuerza su rol dentro del círculo más cercano del mediático.

Más allá de su vínculo personal, Capialbi también lidera un proyecto propio: VicaDesign, una marca dedicada a la decoración de interiores con una fuerte impronta ligada al dinero, el lujo y el poder. En su catálogo digital pueden encontrarse cuadros con billetes de cien dólares, ilustraciones del personaje de Monopoly cargando bolsas con oro y frases célebres como: “The world is yours”.

Con un lema que no deja dudas —“Excess is just our character”—, la estética de la marca encaja perfectamente con el estilo de vida de su fundadora y del propio Caniggia. Entre los productos que ofrece se destacan batas con estampas de dólares, objetos dorados para el hogar y artículos de baño personalizados. En su feed se repiten consignas que apuntan a una vida sin medias tintas: “El objetivo del esfuerzo es tocar nuevo dinero todos los días” o “Cuanto más duro trabajes, más suerte tendrás”.

