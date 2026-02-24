Quién es Jenny Mavinga, la participante africana que entró a Gran Hermano Generación Dorada
Nacida en el Congo y radicada desde hace más de dos décadas en Argentina, la joven apuesta a mostrar su identidad cultural y su costado más humano.
Nacida en el Congo, África, Jenny Mavinga construyó su vida en Argentina hace ya 22 años, país que eligió como propio y donde formó su familia. Actualmente instalada en La Plata, se suma a Gran Hermano Generación Dorada con la intención de compartir su historia personal y representar con orgullo sus orígenes dentro del reality.
IMPORTANTE: Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO: gala de presentación y quién ingresa a la casa, minuto a minuto
Con una comunidad que supera los 18 mil seguidores en Instagram, Jenny ya despierta curiosidad entre el público. Durante su presentación se mostró cercana y sensible, destacando el rol fundamental que ocupan su familia y sus dos hijas en su vida. Además, contó que atraviesa un momento especial a nivel personal, ya que proyecta casarse próximamente con su pareja, un deseo que comparte abiertamente con quienes la siguen.
Aunque reconoce sentirse plenamente integrada al país, confiesa que todavía extraña los sabores, las costumbres y la energía de su tierra natal. Su ingreso aporta una mirada distinta y suma diversidad a esta edición del programa, donde promete combinar calidez, autenticidad y relatos de su cultura mientras enfrenta el desafío del aislamiento y la convivencia extrema.
Así entró Jenny Mavinga a Gran Hermano Generación Dorada
