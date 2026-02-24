Quién es Jenny Mavinga, la participante africana que entró a Gran Hermano Generación Dorada

Con una comunidad que supera los 18 mil seguidores en Instagram, Jenny ya despierta curiosidad entre el público. Durante su presentación se mostró cercana y sensible, destacando el rol fundamental que ocupan su familia y sus dos hijas en su vida. Además, contó que atraviesa un momento especial a nivel personal, ya que proyecta casarse próximamente con su pareja, un deseo que comparte abiertamente con quienes la siguen.