Quién es Leila Ceballos, la novia de Peter Lanzani que lo acompañó durante su operación
El actor atravesó una intervención quirúrgica inesperada en Colegiales y estuvo acompañado en todo momento por su pareja.
En las últimas horas, Peter Lanzani encendió la alarma entre sus seguidores y causó preocupación al conocerse que debió ser internado y operado de urgencia en un centro médico del barrio porteño de Colegiales. La noticia generó inmediata preocupación, aunque con el correr del día llegaron mensajes alentadores sobre su estado de salud.
Durante todo el proceso, el actor contó con el apoyo incondicional de su novia, Leila Ceballos, quien permaneció a su lado desde el ingreso al sanatorio. Su presencia no pasó inadvertida y despertó la curiosidad de muchos, que se preguntaron quién es la joven que hoy ocupa un lugar central en la vida del artista.
Leila tiene 26 años y se desarrolla profesionalmente en el área de marketing digital y relaciones públicas. Además, trabaja como modelo y se define como creadora de contenido. En Instagram, donde supera los 4 mil seguidores, la joven comparte postales de viajes, momentos de ocio y salidas con amigas. En TikTok, en tanto, acumula más de 12 mil seguidores, plataforma en la que muestra su rutina diaria, coberturas laborales, experiencias personales y también contenidos de corte motivacional.
Luego de la intervención quirúrgica, el entorno de Lanzani llevó tranquilidad para todos aquellos que esperaban novedades. Su representante, Javier Braier, confirmó el diagnóstico y el buen resultado del procedimiento: “Peter está bien, ya hasta fue dado de alta”, aseguró. Según explicó, la operación se realizó tras detectarse una apendicitis y se desarrolló sin ningún tipo de complicaciones.
El manager también brindó detalles sobre la recuperación inmediata del actor: “Ayer, lunes en la noche ya estaba bien y ahora se está yendo del sanatorio, para descansar y mañana retomar sus actividades”.
Si bien el cuadro se presentó de manera repentina y obligó a una rápida intervención médica, la respuesta fue eficaz y el pronóstico es positivo.
