Quién es Leila Ceballos, la novia de Peter Lanzani que lo acompañó durante su operación

Leila tiene 26 años y se desarrolla profesionalmente en el área de marketing digital y relaciones públicas. Además, trabaja como modelo y se define como creadora de contenido. En Instagram, donde supera los 4 mil seguidores, la joven comparte postales de viajes, momentos de ocio y salidas con amigas. En TikTok, en tanto, acumula más de 12 mil seguidores, plataforma en la que muestra su rutina diaria, coberturas laborales, experiencias personales y también contenidos de corte motivacional.