Quiénes serán los panelistas de Gran Hermano Generación Dorada
A semanas de una nueva edición, ya se dieron a conocer los nombres de los analistas que formarán parte de El Debate.
El próximo lunes 23 de febrero llega Gran Hermano Generación Dorada a la pantalla de Telefe. Este año, el reality celebra su aniversario número 25 y prometen una edición más que especial y novedosa.
En las últimas horas, Santiago del Moro brindó una conferencia de prensa, a la que tuvo acceso en exclusiva minutouno.com, para revelar todos los detalles del juego que se verá este año y dió a conocer los nombres de los especialistas que lo acompañarán en El Debate.
Este 2026 estarán viejos conocidos, pero también se suman nuevas caras, con el objetivo de aportar su visión del juego y poder generar acalorados debates sobre lo que harán los participantes dentro de la casa, que se mezclarán con algunos famosos, lo que le añade un poco más de picante.
Panelistas fijos
- Laura Ubfal
- Ceferino Reato
- Gastón Trezeguet
- Sol Pérez
- Eliana Guercio
Panelistas Rotativos
- Ana Laura Román
- Mariana Brey
- Marisa Brel
- Gustavo Conti
- Tato Algorta
- Tomás Balmaceda
- Eugenia Ruíz
Con este equipo, el debate de Gran Hermano Generación Dorada promete convertirse en uno de los espacios más comentados de la temporada: opiniones cruzadas, recuerdos, estrategias al desnudo y debates encendidos desde la primera gala.
Gran Hermano Generación Dorada vuelve con transmisión las 24 horas
La cuenta regresiva ya empezó y la televisión argentina se prepara para el regreso de uno de los formatos más exitosos del mundo. Desde el próximo 23 de febrero, “Gran Hermano Generación Dorada” pondrá nuevamente en marcha la casa más famosa, con una cobertura total que este año tendrá un fuerte protagonismo del streaming: DIRECTV y la plataforma DGO transmitirán en exclusiva las 24 horas para Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y Ecuador.
La nueva edición llegará con cambios importantes tanto en la dinámica del juego como en la estructura del programa. Santiago del Moro, conductor del ciclo, fue el encargado de anticipar que habrá reglas renovadas y sorpresas pensadas para sacudir la convivencia y mantener al público expectante desde el primer día. Con jugadores que prometen perfiles muy variados —entre famosos, anónimos, influencers y mediáticos—, la apuesta es potenciar el conflicto, las alianzas y los momentos virales que caracterizan al reality.
Uno de los ejes centrales de esta temporada será la transmisión permanente. A través de DGO se podrá ver la casa en vivo durante las 24 horas, con acceso abierto al público, mientras que los clientes de DIRECTV y de la misma plataforma contarán con contenido adicional y cámaras exclusivas para seguir distintas situaciones en simultáneo. La propuesta busca reforzar el vínculo con la audiencia digital, que ya convirtió al reality en un fenómeno que trasciende la pantalla tradicional.
La casa también se renueva por completo y suma espacios pensados para generar nuevas situaciones dentro del juego. Habrá áreas rediseñadas, sectores destinados al esparcimiento y elementos que formarán parte de las pruebas y de la convivencia diaria, en una escenografía que apunta a ser protagonista tanto como los propios participantes. Todo estará monitoreado por decenas de cámaras activas de forma permanente, garantizando que nada quede fuera de registro.
