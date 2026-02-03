Quiénes serán los panelistas de Gran Hermano Generación Dorada

La nueva edición llegará con cambios importantes tanto en la dinámica del juego como en la estructura del programa. Santiago del Moro, conductor del ciclo, fue el encargado de anticipar que habrá reglas renovadas y sorpresas pensadas para sacudir la convivencia y mantener al público expectante desde el primer día. Con jugadores que prometen perfiles muy variados —entre famosos, anónimos, influencers y mediáticos—, la apuesta es potenciar el conflicto, las alianzas y los momentos virales que caracterizan al reality.

Uno de los ejes centrales de esta temporada será la transmisión permanente. A través de DGO se podrá ver la casa en vivo durante las 24 horas, con acceso abierto al público, mientras que los clientes de DIRECTV y de la misma plataforma contarán con contenido adicional y cámaras exclusivas para seguir distintas situaciones en simultáneo. La propuesta busca reforzar el vínculo con la audiencia digital, que ya convirtió al reality en un fenómeno que trasciende la pantalla tradicional.

La casa también se renueva por completo y suma espacios pensados para generar nuevas situaciones dentro del juego. Habrá áreas rediseñadas, sectores destinados al esparcimiento y elementos que formarán parte de las pruebas y de la convivencia diaria, en una escenografía que apunta a ser protagonista tanto como los propios participantes. Todo estará monitoreado por decenas de cámaras activas de forma permanente, garantizando que nada quede fuera de registro.