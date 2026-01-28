Netflix anunció la nueva película de Santiago Mitre con Peter Lanzani
Luego de trabajar juntos en "Argentina, 1985", Mitre y Lanzani se unen en un thriller político en el que también participa Verónica Llinás. Los detalles.
La industria cinematográfica nacional vuelve a posicionarse en el centro de la escena global de la mano de Netflix, que oficializó la producción de un nuevo largometraje de alto impacto histórico y dramático. Bajo la dirección de Santiago Mitre, reconocido por su reciente éxito internacional, la película reunirá en los roles protagónicos a dos figuras centrales de la actuación argentina: Verónica Llinás y Peter Lanzani.
El proyecto se presenta como un thriller de suspenso político centrado en un episodio oscuro de la última dictadura militar. La trama explora la infiltración de un oficial de alta jerarquía dentro de las agrupaciones familiares que comenzaban a gestarse para exigir la aparición de sus seres queridos. Lo que estos grupos ignoraban es que su organización pacífica se convertiría en una de las formas de resistencia civil más emblemáticas de la historia del país. Con guion de Mitre y Mariano Llinás, la cinta será producida por La Unión de los Ríos junto a la francesa Maneki Films, iniciando su rodaje este marzo en diversas zonas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires.
Para Santiago Mitre, este filme representa una oportunidad de observar la historia desde una óptica interna y personal. El cineasta explicó el enfoque de su obra: “Esta película reconstruye un momento real, concreto, y lo hace desde adentro, siguiendo a personas comunes en una situación límite. No intenta abarcar toda una época, sino observar cómo se infiltra la violencia en la vida cotidiana. Una historia que revela la traición más íntima y la resistencia más poderosa. Un thriller basado en hechos reales, donde lo más inquietante es que nada parece extraordinario hasta que ya es tarde.”
Por su parte, Peter Lanzani se enfrenta al desafío de encarnar a un personaje sombrío, alejado de los heroísmos convencionales. El actor subrayó la dificultad ética de su labor: “Aceptar este personaje es aceptar una incomodidad desde el primer día. Es un rol que exige entender mecanismos reales de manipulación y traición, no caricaturas. La responsabilidad está en no suavizarlo ni exagerarlo, sino hacerlo creíble. Prepararlo implica trabajar sobre la confianza y desconfianza que genera alguien como él. Y asumir que contar esta historia también tiene un peso ético.”
En la vereda opuesta del relato, Verónica Llinás asumirá la interpretación de una madre que busca incansablemente a su hijo. La actriz describió su aproximación al papel con profundo compromiso: “Protagonizar esta película es una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, un privilegio. Me acerco al personaje desde su humanidad, no desde lo que representa. Me interesa su lucidez, su determinación y la forma en que transforma el dolor en acción. Es una historia que habla de coraje colectivo, pero también de decisiones personales muy concretas. Me acerco a este proyecto con respeto y compromiso”.
Finalmente, la productora Agustina Llambi Campbell reflexionó sobre el valor de producir este contenido en el actual contexto del sector audiovisual. “Para el equipo de la productora, hacer esta película es un enorme privilegio, por la importancia de su historia - nuestra historia - hecha pura pulsión cinematográfica en el maravilloso guion que escribieron Santiago Mitre y Mariano Llinás, y por cómo reverbera en la actualidad (...) En el momento crítico que atraviesa nuestro cine, asumimos el privilegio con responsabilidad, gratitud y la alegría irrenunciable de hacer cine”, concluyó.
Sobre este film todavía no hay nombre, fecha o año de estreno ya que aún no se comenzó a filmar. Esta es la única información que, por ahora, reveló Netflix.
