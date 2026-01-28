Netflix anunció la nueva película de Santiago Mitre con Peter Lanzani

Peter Lanzani

En la vereda opuesta del relato, Verónica Llinás asumirá la interpretación de una madre que busca incansablemente a su hijo. La actriz describió su aproximación al papel con profundo compromiso: “Protagonizar esta película es una responsabilidad enorme y, al mismo tiempo, un privilegio. Me acerco al personaje desde su humanidad, no desde lo que representa. Me interesa su lucidez, su determinación y la forma en que transforma el dolor en acción. Es una historia que habla de coraje colectivo, pero también de decisiones personales muy concretas. Me acerco a este proyecto con respeto y compromiso”.

Verónica Llinás

Finalmente, la productora Agustina Llambi Campbell reflexionó sobre el valor de producir este contenido en el actual contexto del sector audiovisual. “Para el equipo de la productora, hacer esta película es un enorme privilegio, por la importancia de su historia - nuestra historia - hecha pura pulsión cinematográfica en el maravilloso guion que escribieron Santiago Mitre y Mariano Llinás, y por cómo reverbera en la actualidad (...) En el momento crítico que atraviesa nuestro cine, asumimos el privilegio con responsabilidad, gratitud y la alegría irrenunciable de hacer cine”, concluyó.

Sobre este film todavía no hay nombre, fecha o año de estreno ya que aún no se comenzó a filmar. Esta es la única información que, por ahora, reveló Netflix.